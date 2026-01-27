Φειδίας Παναγιώτου: Ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο σε βάρος αθλητών με νοητική αναπηρία

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής από την Κύπρο, Φειδίας Παναγιώτου, απολογήθηκε δημοσίως για τη χρήση προσβλητικής γλώσσας σε βάρος Παραολυμπιακών αθλητών με νοητική αναπηρία, μετά από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω κανέναν, καμία αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media την Τρίτη. «Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τους αθλητές».

Τον Νοέμβριο, ο Παναγιώτου είχε αναφερθεί σε Παραολυμπιακούς αθλητές με νοητική αναπηρία χρησιμοποιώντας τον όρο «πελλοί», κατά τη διάρκεια ενός εξάωρου podcast με Κύπριο Παραολυμπιακό κολυμβητή, Λοΐζο Χρυσάνθου.

Οι δηλώσεις επανήλθαν στη δημοσιότητα μήνες αργότερα, την Κυριακή πιο συγκεκριμένα, προκαλώντας την αντίδραση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Ο Παναγιώτου, γνωστός ευρύτερα μόνο με το μικρό του όνομα, Φειδίας, έγινε γνωστός ως δημιουργός περιεχομένου στα social media μέσα από φάρσες και «stunts» στο YouTube. Εκλέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2024. Δεν ανήκει σε κάποια πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ίδρυσε κόμμα με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία».

Με πληροφορίες από Politico