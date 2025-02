«Εξαιρετικά επικίνδυνη» η συρροή κόσμου στην Αίτνα μετά τα viral βίντεο των σκιέρ

Τα βίντεο σκιέρ από το ηφαίστειο της Αίτνας που δημοσιεύτηκαν προ ολίγων ημερών έγιναν viral παγκοσμίως.

Οι μοναδικές εικόνες από τα «ποτάμια» λάβας επάνω στο πυκνό χιόνι, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τους επισκέπτες, που περιγράφουν το σκι στην περιοχή ως «εμπειρία ζωής», και έχουν εγείρει το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου.

Χιλιάδες τουρίστες έφτασαν στην Αίτνα για να δουν από κοντά τις θεαματικές εκρήξεις του ηφαιστείου, αλλά ορισμένοι μπλοκάρουν τους δρόμους, εμποδίζοντας έτσι τις υπηρεσίες διάσωσης να φτάσουν σε όσους χρειάζονται βοήθεια.

Another video from Skiers out at Mt. Etna pic.twitter.com/HYLxpXZlhO