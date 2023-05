Eurovision 2023: Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Βίκτωρ Βερνίκος

Με μια δυναμική και γεμάτη ενέργεια εμφάνιση ο 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκος κέρδισε τις εντυπώσεις στην σκηνή της Eurovision 2023 κατά τον β' ημιτελικό.

To ελληνικό τραγούδι «What They Say» που έγραψε ο ίδιος ο Βίκτωρ Βερνίκος, όταν ήταν 14 ετών, ξεσήκωσε το κοινό τόσο στην αρένα του Λίβερπουλ όπου διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός Eurovision 2023, όσο και όσους παρακολουθούσαν από την τηλεοπτικό δέκτη.

Victor = the coolest kid in Eurovision. That's what we say 🇬🇷 #Eurovision pic.twitter.com/9NdA2LHbOz