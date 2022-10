Εθνικό πένθος στην Νότια Κορέα: Το πάρτι Halloween έγινε «ομαδικός τάφος»- 151 νεκροί και 82 τραυματίες

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε εθνικό πένθος στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ.

«Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε ο πρόεδρος Γιουν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Τουλάχιστον 151 νεκροί και 82 τραυματίες (19 εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση) είναι ο νεότερος απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/YONHAP

Περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, είχαν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη συνοικία για τον εορτασμό του Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας Covid-19.

Καθώς το πλήθος γινόταν όλο και πιο απείθαρχο, επηρεασμένο προφανώς και από την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να επικρατεί συνωστισμός. Εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε ένα λαβύρινθο από στενά σοκάκια.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/YONHAP

Facebook Twitter Φωτ: EPA/YONHAP

Facebook Twitter Φωτ: EPA/YONHAP

Τα περισσότερα θύματα είναι νέοι, περίπου 20 ετών. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στη νοτιοκορεατική πρωτεύουσα έκανε λόγο για 19 αλλοδαπούς: από την Κίνα, το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν και τη Νορβηγία.

Τα λόγια του 21χρονου Μουν Τζου-Γιανγκ αποτυπώνουν τον συνωστισμό που επικράτησε στα στενά σοκάκια με τα μπαρ της Ιτεγουόν. «Ήταν τουλάχιστον δεκαπλάσιος ο κόσμος από ό,τι συνήθως», ανέφερε στο πρακτορείο Reuters.

#SouthKorea: About 81 people have been receiving CPR after suffering from cardiac arrest in #Seoul's #Itaewon area due to overcrowding during the #Halloween festivities in Itaewon, a popular nightlife district in Seoul. pic.twitter.com/dgyGmFYaNb — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) October 29, 2022

Σκηνές φρίκης

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι.

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

#BREAKING | More than 50 people suffer cardiac arrest in stampede in Itaewon, Yongsan District after being crushed by a large crowd pushing forward on a narrow street during #Halloween in #Seoul. Total of 81 people have been reported to have difficulty breathing. #SouthKorea pic.twitter.com/Nmhnrh0CMv — Asia News (@asianewsteam) October 29, 2022

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».

«Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter από αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πλήθος κόσμου με αποκριάτικες στολές σε έναν δρόμο με πολλά μπαρ. Ξαφνικά επικρατεί αναταραχή, περαστικοί σπρώχνονται και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον και ακούγονται κραυγές.

Video shows many people receiving CPR after stampede at Halloween party in Itaewon, Seoul; number of victims not yet known



⚠️: Viewer discretion is advised pic.twitter.com/H6iajwMxJ6 — BNO News (@BNONews) October 29, 2022

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ζαλισμένοι περαστικοί κάθονταν στο πεζοδρόμιο και αναζητούσαν πληροφορίες μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Ορισμένοι αγκαλιάζονταν για να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ από μερικά μπαρ εξακολουθούσε να ακούγεται μουσική, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP