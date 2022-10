Τραγωδία στη Σεούλ: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου - Σκηνές χάους σε πάρτι για το χάλοουιν

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν έως θανάτου σε πολυπληθές πάρτι για το χάλοουιν, στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, ακόμη 150 άτομα τραυματίστηκαν στο δημοφιλές, για τη νυχτερινή ζωή του, προάστιο Ιταεβόν.

Video shows many people receiving CPR after stampede at Halloween party in Itaewon, Seoul; number of victims not yet known ⚠️: Viewer discretion is advised pic.twitter.com/H6iajwMxJ6

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν αποκαλυπτικές, με δεκάδες σώματα αναίσθητα στους δρόμους,

διασώστες να πραγματοποιούν CPR μαζικά και άλλους να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους πλακωμένους από άλλους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 50 άτομα υπέστησαν ανακοπή επί τόπου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η περιοχή ήταν ιδιαίτερα συνωστισμένη, με τουλάχιστον 100.000 άτομα που γιόρταζαν το πρώτο Χάλοουιν σε εξωτερικό χώρο και χωρίς μάσκες, μετά την έναρξη της πανδημίας, σχεδόν τρία χρόνια πριν.

#SouthKorea: About 81 people have been receiving CPR after suffering from cardiac arrest in #Seoul's #Itaewon area due to overcrowding during the #Halloween festivities in Itaewon, a popular nightlife district in Seoul. pic.twitter.com/dgyGmFYaNb