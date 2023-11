Ερντογάν για Ελλάδα: «Είχαμε τις διαφωνίες μας χθες και τις έχουμε και σήμερα»

«Είχαμε τις διαφωνίες μας χθες και τις έχουμε και σήμερα» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Ελλάδα επισημαίνοντας ωστόσο ότι «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο».

«Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, ιδίως με τους γείτονές μας» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζοντας πως «αυτή είναι και η προσέγγισή μας στην επίσκεψη της 7ης Δεκεμβρίου στην Ελλάδα».

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «είχαμε τις διαφωνίες μας χθες και τις έχουμε και σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Εύχομαι η επίσκεψη αυτή να συμβάλει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας».

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος ΑΚ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Εφαρμόζουμε με επιτυχία τη στρατηγική μας για την αύξηση του αριθμού των φίλων μας και τη μείωση του αριθμού των αντιπάλων μας στην εξωτερική πολιτική».

Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε πως «δεν βλέπουμε τη διπλωματία ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπου η μία πλευρά χάνει και η άλλη κερδίζει». Αμέσως μετά πρόσθεσε ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία, με την οποία λαμβάνει σάρκα και οστά η αρχή του να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, kazan-kazan (από το αντίστοιχο αγγλικό win-win), όπως είπε με τη χαρακτηριστική φράση που συνηθίζει να χρησιμοποιεί.

Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece:



- We had differences with Greece in past, we might have differences in future as well

- This doesn’t mean we can’t reach a consensus as neighbouring countries on pending issues

- We’ll focus on matters of cooperation… pic.twitter.com/OdenhBpnVn