Επισκέπτης μουσείου σκόνταψε σε αρχαίο δοχείο σε σχήμα κουκουβάγιας

Ζημιές υπέστη αρχαίο αντικείμενο σε σχήμα κουκουβάγιας, όταν ένας επισκέπτης σκόνταψε πάνω του στο Ινστιτούτο Τέχνης της Μινεάπολης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το περιστατικό έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα και αφορά σε δοχείο κρασιού από ορείχαλκο σε σχήμα κουκουβάγιας του 12ου ή 13ου αιώνα π.Χ.

Το δοχείο βρισκόταν στην είσοδο της έκθεσης του Μουσείου «Eternal Offerings: Chinese Ritual Bronzes» (Αιώνιες Προσφορές: Χάλκινα Κινεζικά Τελετουργικά) όταν προκλήθηκε η ζημιά στις 9 Απριλίου, αναφέρει η Star Tribune.

Την περίοδο της κινεζικής δυναστείας Σανγκ (περίπου 1600 -1046 π.Χ.) οι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν το δοχείο σε τελετουργικές προσφορές για να τιμήσουν τους προγόνους τους.

Εκπρόσωπος του μουσείου επιβεβαίωσε ότι το δοχείο έχει αφαιρεθεί από την έκθεση για περαιτέρω αξιολόγηση της ζημιάς και συντήρηση.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου ανέφεραν «θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να ενισχύουν τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων».

Στη θέση του δοχείου σε σχήμα κουκουβάγιας έχουν τοποθετηθεί χάλκινοι φτερωτοί δράκοι από τον 4ο ή 5ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη δεύτερη αίθουσα της έκθεσης.

Εξερευνώντας τη σημασία των αρχαίων κινεζικών αντικειμένων από μπρούντζο στις τελετουργίες η έκθεση ρίχνει νέο φως στις καινοτομίες στα σχήματα και τη διακόσμηση, καθώς και στις προηγμένες τεχνικές χύτευσης τεχνουργημάτων που χρονολογούνται από το 1600 π.Χ. έως το 220 μ.Χ.

A 3,000 year-old Chinese bronze owl-shaped wine vessel, displayed at the exhibition 'Eternal Offering: Chinese Ritual Bronzes' in Houston, Texas, 2020. 📷 May Zhou / China Daily. pic.twitter.com/rEUOwkcMU6