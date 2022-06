Ελβετία: Παρέλυσε η αεροπορική κίνηση σε Ζυρίχη και Γενεύη λόγω βλάβης στους υπολογιστές

Τεχνικό πρόβλημα στους υπολογιστές της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε σήμερα αναστολή των αποπροσγειώσεων σε αρκετά ελβετικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενεύης και της Ζυρίχης.

Δεν είναι σαφές πόση ώρα θα χρειαστεί για να λυθεί το πρόβλημα.

«Λόγω μείζονος βλάβης των υπολογιστών της Skyguide, δε θα είναι εφικτές προσγειώσεις ούτε απογειώσεις σήμερα το πρωί στη Γενεύη» ως τουλάχιστον «τις 08:00» (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης μέσω Twitter.

