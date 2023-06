Έκθεση ΕΚ: Ανάγκη για «εναλλακτικό και ρεαλιστικό πλαίσιο» στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Σοβαρά μηνύματα για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας περιλαμβάνονται στο προσχέδιο σχετικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωκοινοβούλιο διατείνεται πως χρειάζεται αλλαγή πολιτικής όσον αφορά στις σχέσεις ΕΕ με την Τουρκία, ενώ ο ειδικός εισηγητής της έκθεσης τόνισε πως ο όρος «παγωμένες» δεν είναι νόμιμος αφού αυτό σημαίνει πρακτικά πως ούτε ανοίγουν ούτε κλείνουν κεφάλαια που αφορούν τις σχέσεις των δύο πλευρών. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια εναλλακτική προς αντικατάσταση της ενταξιακής διαδικασίας της.

Επιπλέον γίνεται λόγος για «δημοκρατική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας, επισημαίνεται πως οι τουρκικές εκλογές δεν διεξήχθησαν με ίσους όρους ανταγωνισμού και εκφράζεται η βαθύτατη ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα. Εντοπίζεται μάλιστα απειλή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Διαπιστώνεται δε πως η τουρκική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να κλείσει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της χώρας και της ΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Κυπριακό.

Αναλυτικότερα, την ανάγκη να διερευνηθεί ένα «εναλλακτικό και ρεαλιστικό πλαίσιο» για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, καθώς η διαδικασία ένταξης της χώρας «έχει χάσει τον σκοπό της», επισημαίνει το προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη «δημοκρατική οπισθοδρόμηση» της χώρας τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης του Ισπανού ευρωβουλευτή εισηγητή, από την ομάδα των Σοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ που συζητήθηκε σήμερα στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων, το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την «απογοήτευσή» του για το γεγονός ότι, «αντί να σταματήσει ή να αντιστραφεί η αρνητική τάση, η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία συνεχίστηκε τον τελευταίο χρόνο, με νέες νομικές μεταρρυθμίσεις και μια ανελέητη καταστολή κάθε κριτικής φωνής, ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκλογών». Επίσης, το ΕΚ «επιβεβαιώνει με λύπη ότι η Τουρκία έχει γίνει πλέον παγκόσμια βιτρίνα για κάθε είδους αυταρχικών πρακτικών».

Today I presented at @EP_ForeignAff the 1st draft for this year's report on #Türkiye.



It contains a very clear political message: unless clear changes in 🇹🇷 policies, we need to start thinking on a new framework, also counting on civil society.



⏯️https://t.co/N7gl6O8MFW