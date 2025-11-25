ΔΙΕΘΝΗ
Έκρηξη σε Δικαστικό Μέγαρο στην Τουρκία: Τραυματίστηκε δικαστική υπάλληλος

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη σε δικαστικό μέγαρο στην Τουρκία - Τραυματίες και αποκλεισμένοι δρόμοι στη Σανλιούρφα

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Freepik
Έκρηξη σε χώρο φύλαξης αποδεικτικών στοιχείων καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούρφας, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία δικαστική υπάλληλος τραυματίστηκε, ενώ αμέσως την έκρηξη στο δικαστικό μέγαρο στην Τουρκία, εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά.

Το περιστατικό ξεκίνησε από δικαστική αποθήκη του κτιρίου, στην περιοχή Χαλιλίγιε, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής η «πηγή» της έκρηξης. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Τουρκία: Υπό έλεγχο το περιστατικό

Ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ δήλωσε πως το περιστατικό «τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο» και ότι η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλα άτομα. «Μία υπάλληλος τραυματίστηκε, η κατάσταση είναι υπό πλήρη παρακολούθηση», είπε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση έκανε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς, επιβεβαιώνοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο αποθήκευσης και πως η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της θυρίδας ή για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη.

Με πληροφορίες από Hurriyet

