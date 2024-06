Εκλογές στη Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς λίγο πριν από τις κάλπες

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιούνται σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, για να διαδηλώσουν κατά της ακροδεξιάς, μετά τη νίκη του κόμματος της Μαρίν Λεπέν στις Ευρωεκλογές και εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 30ής Ιουνίου.

Διαδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του Σαββάτου στο Παρίσι, τη Μασσαλία, την Τουλούζη, τη Λιόν και τη Λιλ, καθώς και σε άλλες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της χώρας, συνολικά 150.

En France, les africains ont le droit d’hurler « on est chez nous », mais quand tu fais ça en tant que français, tu risques une GAV. Il n’y a pas plus destructeur que les logiques d’inversion. pic.twitter.com/dKQKC3QJsF

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 350.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις πορείες σε όλη τη χώρα και 21.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί. Στις κινητοποιήσεις καλούν συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο στο Παρίσι αναμένονται περίπου 100.000 άνθρωποι στην πορεία που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας από την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, στα ανατολικά, και να καταλήξει μέσω της πλατείας της Βαστίλλης στη Νασιόν.

Hundreds of thousands flocking into place de la republique this afternoon in protest of the far-right #France pic.twitter.com/M7e5w4Ncih