ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Είναι ανακούφιση»: Η Πάμελα Άνστερσον δείχνει τον δρόμο στις γυναίκες που επιλέγουν να μη φορούν makeup

«Νιώθω ότι είναι απλώς ελευθερία» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Vogue κατά τη διάρκεια της Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Είναι ανακούφιση»: Η Πάμελα Άνστερσον δείχνει τον δρόμο στις γυναίκες που επιλέγουν να μη φορούν makeup Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Πάμελα Άντερσον / EPA
0

Η Πάμελα Άντερσον δεν έχει κάτι εναντίον του μακιγιάζ, ωστόσο πλέον όπως εξηγεί, δεν το επιλέγει.

Η Πάμελα Άντερσον παραχώρησε δηλώσεις στη Vogue, πριν από μια επίδειξη στην οποία παρευρέθηκε κατά την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπου εξήγησε μεταξύ άλλων για ποιον λόγο πλέον, δεν βάφεται.

Όπως εξήγησε το έχει ζήσει, το δοκίμασε στα νιάτα της και σήμερα στα 58 της, πηγαίνει σε επιδείξεις μόδας και πρεμιέρες ταινιών με το πρόσωπό της εντελώς φυσικό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

«Δεν προσπαθώ να είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στο δωμάτιο. Νιώθω ότι είναι απλώς ελευθερία. Είναι σαν ανακούφιση», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Vogue.

Διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, όπως η Πάμελα Άντερσον, που εμφανίζονται δημόσια χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έχουν εμπνεύσει πολλές να το αφήσουν στην άκρη. Οι εργαζόμενες γυναίκες, παραδέχονται ωστόσο ότι αυτό είναι πιο δύσκολο στον χώρο εργασίας, ειδικά σε πιο παραδοσιακά και λιγότερο δημιουργικά περιβάλλοντα.

«Πιστεύω πως υπάρχει ακόμα ένα είδος πολιτικής γύρω από αυτό  κυρίως σε σχέση με το πώς "πρέπει" να δείχνεσαι και να φαίνεσαι περιποιημένη», ανέφερε στο NBC News η Deborah Borg, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρεία με περίπου 25.000 υπαλλήλους.

Όπως εξηγεί, έχει δει περισσότερες γυναίκες να εμφανίζονται χωρίς μακιγιάζ στο γραφείο μετά την πανδημία, η οποία άλλαξε σημαντικά τη δυναμική στον χώρο εργασίας.

Η ίδια, 49 ετών, σταμάτησε να βάφεται πριν τέσσερα χρόνια, με εξαίρεση το χαρακτηριστικό της κόκκινο κραγιόν.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μιλώντας με δραματικούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες» και προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες «καταρρέουν» λόγω της πολιτικής ορθότητας
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Διεθνή / Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από μια «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Η Ιλάρια Σάλις, Ιταλίδα ευρωβουλευτής, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βουδαπέστη, κατηγορούμενη για απόπειρα επίθεσης σε ακροδεξιό ακτιβιστή - Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφησε κατά της άρσης ασυλίας της
LIFO NEWSROOM
Ιρλανδία: Το «χωριό του Viagra» στο επίκεντρο των δασμών του Τραμπ - «Είναι μια συνεχής απειλή»

Διεθνή / Ιρλανδία: Το «χωριό του Viagra» στο επίκεντρο των δασμών του Τραμπ - «Είναι μια συνεχής απειλή»

Οι επενδύσεις της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας έχουν φέρει θέσεις εργασίας και ευημερία. Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να τα αλλάξουν όλα αυτά
LIFO NEWSROOM
Το Χονγκ Κονγκ παραλύει εν όψει του μεγαλύτερου τυφώνα παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά

Διεθνή / Το Χονγκ Κονγκ παραλύει εν όψει του μεγαλύτερου τυφώνα παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά

Εν αναμονή της ισχυρότερης τροπικής καταιγίδας του κόσμου, οι αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους - Τα ράφια των σούπερ μάρκετ άδειασαν, πτήσεις ακυρώθηκαν και τα παράθυρα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καλύφθηκαν με ταινίες
LIFO NEWSROOM
 
 