«Αν έχανες βάρος, σε έστελναν στον θάλαμο αερίων»: Η δοκιμασία μιας 13χρονης στο Άουσβιτς, αφού χωρίστηκε από την οικογένειά της

Η Σούζαν Πόλακ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, μοιράστηκε τη συγκλονιστική της ιστορία, θυμίζοντας τη φρίκη που βίωσε όταν ήταν μόλις 13 ετών και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μίλησε για την πρόσφατη άνοδο του αντισημιτισμού, χαρακτηρίζοντάς την ως αποτέλεσμα «άγνοιας».

Η Σούζαν, γεννημένη ως Ζουζάνα Μπλάου το 1930 στην Ουγγαρία, βίωσε την απώλεια και τη φρίκη από νεαρή ηλικία. Όταν το 1944 οι Ναζί εισέβαλαν στην Ουγγαρία, εκείνη και η οικογένειά της στάλθηκαν στο Άουσβιτς με τρένο. «Στην είσοδο, χωρίστηκα από τη μητέρα μου. Κάποιος μου ψιθύρισε ότι θα τη στείλουν στον θάλαμο αερίων. Πώς μπορούσα να αντιδράσω; Ήμουν απελπισμένη,» θυμάται.

Κατά την άφιξή της στο Άουσβιτς, η Σούζαν είπε στους Ναζί φύλακες ότι ήταν 15 ετών, ελπίζοντας να της δώσουν μια ευκαιρία για ζωή. «Ένιωθα καθαρό τρόμο και καταστροφή,» δήλωσε, περιγράφοντας πώς η ίδια και άλλοι κρατούμενοι «απανθρωποποιήθηκαν» και επιβίωσαν λειτουργώντας σαν ρομπότ.

Καθημερινά, η Σούζαν έπρεπε να στέκεται μπροστά στον διαβόητο γιατρό του στρατοπέδου, Γιόζεφ Μένγκελε, ο οποίος εξέταζε γυμνά σώματα για να αποφασίσει ποιοι κρατούμενοι θα σταλούν στον θάλαμο αερίων. «Δεν μπορείς να φανταστείς ότι ζεις σε έναν κόσμο που κάνει τέτοια πράγματα,» είπε.

Holocaust survivor Susan Pollack OBE tells us about what happened when she arrived at Auschwitz-Birkenau in May 1944 by cattle truck. pic.twitter.com/qbWke8DMkC