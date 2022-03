Disney: Εργαζόμενοι απεργούν γιατί η εταιρεία «στηρίζει τον ομοφοβικό νόμο της Φλόριντα»

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ υπάλληλοι της Disney καθώς και υποστηρικτές προχώρησαν σε συμβολική απεργία προχθές για να διαμαρτυρηθούν σχετικά με φερόμενες δωρεές της εταιρείας σε Ρεπουμπλικάνους που προώθησαν νομοσχέδιο της Φλόριντα στο οποίο οι επικριτές του αναφέρονται με τον όρο «Don’t say gay» (=μην λες γκέι).

Ο εν λόγω νόμος της πολιτείας επιτρέπει σε ομοφοβικούς ή τρανσφοβικούς γονείς να μηνύουν τις σχολικές περιφέρειες εάν η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο στις τάξεις.

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, που επιδιώκει την επανεκλογή του φέτος, εξέφρασε την υποστήριξή του για το νομοσχέδιο. «Θα σιγουρευτούμε ότι οι γονείς θα μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο χωρίς κάποια από αυτά τα πράγματα να μπαίνουν στο πρόγραμμα μαθημάτων». Ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ λένε ότι θέλουν να δώσουν στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο για το τι μαθαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Τσάπεκ, ζήτησε συγγνώμη αν και απέρριψε τους ισχυρισμούς των εργαζομένων για τις δωρεές της εταιρείας.

Ωστόσο, οι διοργανωτές της απεργίας επιμένουν ότι η εταιρεία «πρέπει να δεσμευτεί δημοσίως σε ένα δραστικό σχέδιο που προστατεύει τους εργαζόμενους από νομοθεσία μίσους».

«Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες να εξευμενιστεί η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με κατώτερη εκπροσώπηση στην παραγωγή περιεχομένου που παράγεται και δωρεές σε καλοπροαίρετες οργανώσεις απλά δεν είναι αρκετές. Δεν μπορείτε να το διορθώσετε αυτό με εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συμβολικούς χαρακτήρες φόντου, ακόμη και γνωστοί οργανισμοί αρνούνται τα χρήματά σας μέχρι να ληφθούν μέτρα», αναφέρει μια ανοιχτή επιστολή από τους διοργανωτές.

Την Τρίτη, ένας δημοσιογράφος του CNBC μοιράστηκε ένα βίντεο με «εκατοντάδες υπαλλήλους της Disney να βγαίνουν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μπέρμπανκ».

Η Disney δημοσίευσε μια δήλωση την Τρίτη το πρωί λέγοντας πως «η Disney Parks, Experiences and Products δεσμεύεται να δημιουργεί εμπειρίες που υποστηρίζουν τις οικογενειακές αξίες για κάθε οικογένεια και δε θα υποστηρίξει τις διακρίσεις σε καμία μορφή. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε νομοθεσία που παραβιάζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».

What a day so far! Thank you all so much for the resounding support. It means the world to us.



Lots still coming in, but a special shout out right now to Pixar for this amazing pic of solidarity.#DisneyDoBetter #DisneySayTrans #DisneySayGay #DisneyWalkout #WhereIsChapek pic.twitter.com/BzvjfVabPC