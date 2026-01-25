«Discombobulator»: Ο Τραμπ λέει ότι χρησιμοποιήθηκε μυστικό όπλο για τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα όπλο που ο ίδιος αποκάλεσε «discombobulator» κατά την επιχείρηση σύλληψης του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, νωρίτερα μέσα στον μήνα, αφήνοντας όμως ασαφές τι ακριβώς εννοεί.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το συγκεκριμένο μέσο «έκανε τον εξοπλισμό του αντιπάλου να μη λειτουργεί», προσθέτοντας ότι «δεν του επιτρέπεται» να μιλήσει αναλυτικότερα γι’ αυτό.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, πάντως, εκτίμησε ότι ο Τραμπ πιθανότατα συγχέει διαφορετικά εργαλεία και δυνατότητες του αμερικανικού στρατού σε έναν όρο που δεν αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο, υπαρκτό οπλικό σύστημα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κυβερνο-εργαλεία για να απενεργοποιήσουν ή να παραλύσουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και άλλες αμυντικές υποδομές της Βενεζουέλας, ενώ αξιοποιήθηκαν και ακουστικά μέσα που μπορούν να προκαλέσουν αποπροσανατολισμό σε άτομα στο έδαφος.

Στο παρασκήνιο της συζήτησης βρίσκεται και ένα γνωστό εδώ και χρόνια σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το Active Denial System. Πρόκειται για «μη θανατηφόρο» όπλο που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και προκαλεί έντονη αίσθηση θερμότητας στο δέρμα, αναγκάζοντας το άτομο να απομακρυνθεί. Δεν έχει διευκρινιστεί αν χρησιμοποιήθηκε και αυτό κατά τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αναδημοσίευσε δηλώσεις που αποδίδονταν σε μέλος της βενεζουελανικής ασφάλειας. Ο άνδρας αυτός ισχυριζόταν ότι οι ΗΠΑ «εκτόξευσαν κάτι σαν πολύ ισχυρό ηχητικό κύμα», περιγράφοντας συμπτώματα όπως έντονο πόνο στο κεφάλι, ρινορραγίες και λιποθυμικές τάσεις. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με ανάλυση αμερικανικών μέσων, η επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου ξεκίνησε με συντονισμένα πλήγματα και ενέργειες ηλεκτρονικού πολέμου σε διάφορα σημεία της χώρας, που έθεσαν εκτός λειτουργίας ραντάρ, επικοινωνίες και συστήματα αεράμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο αμερικανικών ελικοπτέρων. Αναφέρεται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, από περίπου 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα.

Βίντεο από τη στιγμή που αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν στο στρατιωτικό συγκρότημα Fort Tiuna δείχνουν έντονα πυρά, τα οποία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, παραπέμπουν στη χρήση επιθετικών ελικοπτέρων τύπου MH-60 με πυροβόλα μεγάλου διαμετρήματος.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, το ακριβές σημείο εντός του Fort Tiuna όπου συνελήφθη ο Μαδούρο, καθώς και το τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά της επιχείρησης στο έδαφος, δεν έχουν δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από CNN

