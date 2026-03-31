Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζεται αύριο - Οι αλλαγές στην αίθουσα Γαιόπολις

Αρχίζει εκ νέου αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), μετά την αναβολή της 23ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 23 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή από την ημέρα που διεκόπη η δίκη, γίνονταν συνεχείς συσκέψεις και πυρετώδεις εργασίες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τεχνικά συνεργεία μπήκαν στην αίθουσα στη Λάρισα και αφαίρεσαν τις γυψοσανίδες που χώριζαν την κύρια αίθουσα με το φουαγιέ, προκειμένου να επεκταθεί κατά 80 τετραγωνικά και να προστεθούν κι άλλες θέσεις.

Τέμπη: Με πιο αυστηρό έλεγχο η είσοδος

Τα μέτρα ασφαλείας έξω από το κτίριο, που θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη, αναμένεται να είναι «δρακόντεια», με τις αρχές να ελέγχουν πιο αυστηρά την είσοδο των προσερχομένων.

Όσον αφορά το χωροταξικό, στην κυρίως αίθουσα θα βρίσκονται οι δικηγόροι και όσοι από τους κατηγορούμενους, 36 στον αριθμό, θέλουν να δώσουν το «παρών» στη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους: θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για την παρακολούθηση της δίκης, ενώ στον κάτω όροφο όπου βρίσκονται οι ειδικές οθόνες, θα κάθονται και οι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ