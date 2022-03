Δείκτης Μιζέριας: H Κούβα στη χειρότερη θέση - Η κατάταξη της Ελλάδας

Η Κούβα, η Βενεζουέλα και το Σουδάν είναι οι χειρότερες χώρες του κόσμου, όπως αποτυπώνουν τα στοιχεία του καθηγητή Steve Hanke του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, στο ετήσιο «δείκτη μιζέριας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο «δείκτης μιζέριας» δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον οικονομολόγο Arthur Okun, ώστε να έχει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Lyndon Johnson μία εύκολα αντιληπτή εικόνα της οικονομίας. Για τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψιν πολλοί παράμετροι, που βασίζονται στα οικονομικά στατιστικά στοιχεία, όπως την ανεργία, τον πληθωρισμό, το κόστος δανεισμού της κάθε χώρας και τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού. «Αυτοί οι αριθμοί οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με το πόσο λυπημένοι ή χαρούμενοι είναι οι πολίτες κάθε χώρας» είχε σημειώσει ο Hanke.

Με βάση αυτή τη μέθοδο, η λιγότερο μίζερη χώρα του κόσμου είναι η Λιβύη. Όπως εξηγεί ο Hanke, ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη ήταν θερμός το 2020 αλλά «σιγοέβραζε» το 2021. Αυτό επέτρεψε στη Λιβύη να αυξήσει τα πετρελαϊκά της έσοδα κατά 3,7 φορές πέρυσι. Και γι' αυτό, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλήν εκτοξεύτηκε στο 62,6%, φέρνοντας τη Λιβύη στην τελευταία θέση ανάμεσα στις πιο μίζερες χώρες του κόσμου.

Hanke’s Annual Misery Index (2021) is out. Communist Cuba, ravaged by a SOARING 1,221.8%/yr inflation rate, is the most miserable place in the world. Socialist Venezuela is right behind — the second most miserable hole in the world. https://t.co/1DvJbiqvZc