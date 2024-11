Copernicus για τις πλημμύρες στην Ισπανία: Επηρεάστηκαν 190.000 άνθρωποι και 3.200 χλμ δρόμων 

Περισσότερα από 53.000 στρέμματα πλημμύρισαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη Βαλένθια, όπως επιβεβαιώνει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus - με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 217 άνθρωποι.

Ο χάρτης του Copernicus αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 53.000 στρέμματα επλήγησαν από τις πλημμύρες, με περισσότερα από 190.000 άτομα και 3.200 χλμ δρόμων να επηρεάζονται. Η υπηρεσία δημοσίευσε μια οπτικοποίηση των δεδομένων που απεικονίζει την κατάσταση στην επαρχία της Βαλένθια στις 31 Οκτωβρίου 2024 στις 18:02 UTC - σχεδόν δύο 24ωρα μετά την κακοκαιρία.

Διακρίνονται οι περιοχές που επηρεάστηκαν άμεσα από τις πλημμύρες (σημειώνονται με μπλε χρώμα), αλλά και περιοχές με υπολειμματικά ίχνη πλημμύρας, που υποδεικνύονται με τις πράσινες γραμμές.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι θάνατοι από τις χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας αυξήθηκαν σε 217 - σχεδόν όλοι στην περιοχή της Βαλένθια και σε περισσότερους από 60 στο προάστιο Παϊπόρτα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να αδυνατούν να δώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Στη Βαλένθια συνεχίζονται οι έρευνες μέσα σε σπίτια και χιλιάδες κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παραμένουν σκορπισμένα στους δρόμους, στους αυτοκινητόδρομους και στα κανάλια που διοχέτευσαν τις πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας σε κατοικημένες περιοχές.

Στο δήμο Αλδαίας, περίπου 50 στρατιώτες, αστυνομικοί και πυροσβέστες, ορισμένοι φορώντας στολές δυτών, έψαξαν σε ένα τεράστιο υπόγειο πάρκινγκ ενός τεράστιου εμπορικού κέντρου για πιθανά θύματα. Χρησιμοποίησαν μια μικρή βάρκα και προβολείς για να μετακινηθούν στην τεράστια κατασκευή με οχήματα βυθισμένα σε τουλάχιστον ένα μέτρο θολό νερό. Παρόμοιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα Τρίτη, καθώς συμπληρώνεται μία εβδομάδα από τη φονική καταιγίδα.

Εν τω μεταξύ, χθες Δευτέρα, ισχυρή καταιγίδα σάρωσε και τη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα την αναστολή 70 πτήσεων που αναχωρούσαν και στην εκτροπή άλλων 18 στο αεροδρόμιο Βαρκελώνης-Ελ Πρατ, σύμφωνα με την εταιρεία Aena. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε βασικές υποδομές του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού T-1 και των εγκαταστάσεων στάθμευσης.

