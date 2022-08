Coldplay: Ο Κρις Μάρτιν σχεδίασε τατουάζ για έναν φαν κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Γουέμπλεϊ

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν έκανε το όνειρο ενός φαν πραγματικότητα.

Σχεδίασε ένα τατουάζ για εκείνον κατά τη διάρκεια μιας από τις πρόσφατες συναυλίες του συγκροτήματος στο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος στις 20 Αυγούστου, ο Μάρτιν εντόπισε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας φαν, ο Μάτι Τζόλεϊ που ζητούσε από τον τραγουδιστή να σχεδιάσει το τατουάζ.

Πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «Fix You», ο Μάρτιν γονάτισε στη σκηνή και έκανε νόημα στον Τζόλεϊ να ετοιμάσει χαρτί και στυλό.

Ενώ ερμήνευε την επιτυχία του συγκροτήματος, άρχισε να σχεδιάζει στο σημειωματάριο του Τζόλεϊ.

«Ξέσπασα σε κλάματα όταν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί και ήμουν σε σοκ», είπε ο φαν.

«Με διάλεξε μέσα από ένα πλήθος 80.000 ατόμων για να κάνει τη βραδιά μου ακόμα καλύτερη. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αλλά είμαι τόσο ευγνώμων που το έκανε».

Ο Τζόλεϊ περιέγραψε το σχέδιο ως «μια πραγματικά δροσερή καρδιά αγάπης, η οποία έχει την ένδειξη του απείρου γύρω της».

Φυσικά ο ένθερμος φαν έσπευσε να αναρτήσει το συμβάν στο Twitter.

So Last night still hasn’t hit. Getting Don’t Panic was great but better of all, Chris saw my sign and came down to me during Fix You to draw me a tattoo… like WHAT!!!!!! pic.twitter.com/ayw4Fz2EBC