Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατατάσσοντάς τον στραγγαλισμό στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Η βρετανική κυβέρνηση προχωρά στην απαγόρευση πορνογραφικού υλικού που περιλαμβάνει σκηνές στραγγαλισμού ή ασφυξίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η απόφαση ακολουθεί έρευνα που διαπίστωσε ότι οι απεικονίσεις στραγγαλισμού είναι εκτεταμένες σε δημοφιλείς ιστοσελίδες πορνό, συμβάλλοντας στη «κανονικοποίηση» της πράξης μεταξύ των νέων.

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση, η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εντοπίζουν και να αφαιρούν προληπτικά τέτοιο περιεχόμενο, διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom.

Το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (DSIT) ανακοίνωσε ότι η αλλαγή θα καταστήσει τον στραγγαλισμό στην πορνογραφία «αδίκημα προτεραιότητας» στο πλαίσιο του Online Safety Act, κατατάσσοντάς τον στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Η υπουργός Τεχνολογίας Liz Kendall δήλωσε:

«Η παρακολούθηση και διάδοση τέτοιου υλικού δεν είναι απλώς σοκαριστική· είναι αποκρουστική και επικίνδυνη. Όσοι το προωθούν συμβάλλουν σε μια κουλτούρα βίας και κακοποίησης που δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας.»

«Απουσία ελέγχου στη βιομηχανία πορνό»

Η βαρόνη Bertin, μέλος των Συντηρητικών, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα φέτος για την «πλήρη απουσία κυβερνητικής εποπτείας» στη βιομηχανία πορνό.

Η ανεξάρτητη έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, περιελάμβανε μαρτυρία 14χρονου μαθητή ο οποίος ρώτησε δασκάλα του «πώς να πνίγει κορίτσια στη διάρκεια του σεξ» και προειδοποιούσε ότι η μίμηση τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Μιλώντας στο BBC Radio 4, η Bertin χαιρέτισε την κυβερνητική πρωτοβουλία, τόνισε ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα: ω«Είναι μόνο η αρχή· εξακολουθεί να υπάρχει άφθονη βίαιη πορνογραφία που παραμένει νόμιμη στο διαδίκτυο, ενώ θα ήταν παράνομη εκτός αυτού. Η κυβέρνηση πρέπει να το δει ως πρώτο βήμα για να αποκαταστήσει αυτή την ανισορροπία.»

﻿«Ο στραγγαλισμός είναι μορφή σοβαρής βίας»

Σύμφωνα με έρευνα του BBC το 2019, το 38% των γυναικών ηλικίας 18 έως 39 ετών δήλωσαν ότι είχαν υποστεί στραγγαλισμό στη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Η Bernie Ryan, επικεφαλής του Institute for Addressing Strangulation, χαιρέτισε την τροπολογία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες απεικονίσεις στέλνουν «μπερδεμένα και επιβλαβή μηνύματα» στις γυναίκες για το τι θεωρείται φυσιολογικό στις ερωτικές σχέσεις.

«Ο στραγγαλισμός είναι μια σοβαρή μορφή βίας, που χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης για να ελέγξει, να φιμώσει ή να τρομοκρατήσει το θύμα», σημείωσε.

Η Andrea Simon, διευθύντρια του End Violence Against Women Coalition, χαρακτήρισε τις τροπολογίες «σημαντικό βήμα» για την αντιμετώπιση της νορμαλοποίησης της βίας στο διαδικτυακό περιεχόμενο.

«Δεν υπάρχει κάτι όπως “ασφαλής στραγγαλισμός”. Οι γυναίκες δεν μπορούν να συναινέσουν σε μια πράξη που προκαλεί μακροχρόνια βλάβη — από απώλεια μνήμης έως γνωστική εξασθένηση», ανέφερε. «Η συνεχής προβολή του στις πορνογραφικές πλατφόρμες τροφοδοτεί επικίνδυνες συμπεριφορές, ιδίως μεταξύ των νέων.»

Επιφυλάξεις για την εφαρμογή του νόμου

Η ακτιβίστρια Fiona Mackenzie, ιδρύτρια της ομάδας We Can’t Consent To This, εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξη για την αποτελεσματικότητα της νομοθετικής αλλαγής.

Όπως είπε, ήδη υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τον στραγγαλισμό στην πορνογραφία, αλλά δεν εφαρμόζονται. Μεταξύ αυτών, το Criminal Justice and Immigration Act 2008, που ποινικοποιεί την κατοχή «ακραίου» πορνογραφικού υλικού με πράξεις που απειλούν τη ζωή.

«Πριν από πέντε χρόνια, νεαρές γυναίκες μας έλεγαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούσαν τον στραγγαλισμό ως κάτι φυσιολογικό, ως “ένδειξη πάθους”», ανέφερε. «Οι ιστοσελίδες πορνό το παρουσιάζουν ως κανονικό για τους άνδρες και καμία δεν έχει αντιμετωπίσει συνέπειες από την ισχύουσα νομοθεσία. Ίσως αυτή τη φορά η κυβέρνηση να κάνει πράγματι κάτι, αλλά μέχρι να το δούμε, δεν πιστεύω ότι οι νέοι νόμοι θα εφαρμοστούν στην πράξη.»

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η τροπολογία βασίζεται σε υφιστάμενες νομοθεσίες, όπως το Obscene Publications Act του 1959 και ο προαναφερθείς Criminal Justice and Immigration Act 2008, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από βίαιο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από BBC

