Βρετανία: Χάος με τις ελλείψεις καυσίμων - Ουρές στα πρατήρια, χορηγούν εκτάκτως βίζες σε οδηγούς φορτηγών

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται σήμερα να χαλαρώσει προσωρινά τους κανονισμούς σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις εισόδου, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους ξένους οδηγούς φορτηγών, την ώρα που η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις, μεταξύ άλλων στην προμήθεια καύσιμων.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον θα εκδώσει βραχυπρόθεσμα έως και 5000 προσωρινές θεωρήσεις εισόδου (visa), μπροστά στην έλλειψη περίπου 100.000 ξένων οδηγών βαρέων οχημάτων, η οποία προκλήθηκε από την πανδημία και το Brexit.

Μια απόφαση, η οποία θα ισοδυναμούσε με στροφή 180 μοιρών για τον Βρετανό πρωθυπουργό, η κυβέρνηση του οποίου αυστηροποίησε τους μεταναστευτικούς νόμους μετά το Brexit και επέμεινε στην ανάγκη να μπει τέλος στην εξάρτηση της Βρετανίας από το εργατικό δυναμικό ξένων χωρών.

Britain is expected to announce plans to issue temporary work visas to foreign truck drivers to ease an acute labor shortage that has led to fuel rationing at hundreds of gas stations and long queues to fill up https://t.co/pctnRKKPek pic.twitter.com/HWjoJRqlzS