Φορώντας μια μαύρη μάσκα, ένας άνδρας που κρατά βαλλίστρα απειλεί σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο να σκοτώσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το εν λόγω άτομο, φέρεται να είναι ο 19χρονος που συνελήφθη από τις αρχές στο κάστρο του Ουίνδσορ την ημέρα των Χριστουγέννων. Το βίντεο στάλθηκε σε φίλους από τον λογαριασμό του 19χρονου στο Snapchat, 24 λεπτά προτού γίνει η σύλληψή του.

Ο νεαρός εντοπίστηκε περίπου 500 μέτρα από τα ιδιωτικά διαμερίσματα της βασίλισσας, μέσα στους χώρους του κάστρου και φέρεται να ήταν οπλισμένος με μια βαλλίστρα. Στον χώρο κατάφερε να μπει αφού σκαρφάλωσε σε φράχτη χρησιμοποιώντας σκάλα και σχοινί.

Στο βίντεο, ο άνδρας κρατώντας το όπλο απευθύνεται στην κάμερα με παραμορφωμένη φωνή φορώντας κουκούλα και μάσκα, έχοντας επιρροές από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας του Star Wars.

«Συγγνώμη. Λυπάμαι για ότι έκανα και ότι θα κάνω. Θα επιχειρήσω να δολοφονήσω την Ελισάβετ. Αυτή είναι εκδίκηση για όσους πέθαναν στη σφαγή της Jallianwala Bagh το 1919. Είναι επίσης εκδίκηση για όσους έχουν σκοτωθεί, ταπεινωθεί και έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της φυλής τους» αναφέρει μεταξύ άλλων.

