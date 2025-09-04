Βίβιαν Γουίλσον: Η σχεδόν κανονική ζωή της κόρης του Έλον Μασκ

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του Έλον Μασκ, είναι ίσως το πιο διάσημο και ταυτόχρονα το πιο μυστηριώδες από τα 14 (ή και περισσότερα) παιδιά του. Η ιστορία της έγινε γνωστή το 2022, όταν ζήτησε από το δικαστήριο να αλλάξει επίσημα το όνομά της και να αποκοπεί πλήρως από τον πατέρα της. Στην αίτηση δήλωσε: «Δεν επιθυμώ πλέον να ζω ή να σχετίζομαι με τον βιολογικό μου πατέρα με κανέναν τρόπο».

Η Βίβιαν μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικούς κόσμους. Οι γονείς της, ο Μασκ και η συγγραφέας Τζαστίν Μασκ, χώρισαν όταν εκείνη ήταν τεσσάρων ετών. Πέρασε τα πρώτα σχολικά της χρόνια στο Mirman School στο Bel Air και αργότερα φοίτησε στο Ad Astra, το πειραματικό σχολείο που ίδρυσε ο πατέρας της για τα παιδιά των εργαζομένων της SpaceX. Το σχολείο δεν είχε βαθμολογία και επικεντρωνόταν στα STEM μαθήματα· η Βίβιαν και τα αδέλφια της αποτελούσαν σχεδόν το μισό μαθητικό σώμα τον πρώτο χρόνο. Για το λύκειο, μετακόμισε στο Crossroads στη Santa Monica, όπου αποφοίτησε την ίδια χρονιά με την κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ Μάρτιν. Δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο σχολείο αλλά συμμετείχε στην Ένωση Queer Μαθητών.

Στα 16 της έκανε coming out ως τρανς, αρχικά με το όνομα Τζένα και αργότερα ως Βίβιαν, εμπνευσμένη από έναν χαρακτήρα του αγαπημένο της videogame «Paladins». Η σχέση της με τον πατέρα της είχε ήδη αρχίσει να επιδεινώνεται και στα 18 της προχώρησε στην επίσημη αλλαγή ονόματος και φύλου.

Αν και ο Μασκ είχε δηλώσει παλαιότερα ότι σέβεται την ιδιωτικότητά της, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ο βιογράφος του, Walter Isaacson, περιγράφει πως η φυλομετάβαση της κόρης του αποτέλεσε καταλύτη για την εμπλοκή του σε θέματα «culture wars». Το 2024, σε συνέντευξη στον Jordan Peterson, ο Μασκ την αποκάλεσε με το όνομα που της είχε δοθεί στη γέννησή της και δήλωσε ότι το παιδί του «το σκότωσε ο ιός της woke ιδεολογίας». Εκείνη απάντησε δηκτικά στα social media, γράφοντας ότι «είναι προφανώς ζωντανή» και κατηγόρησε τον πατέρα της ότι αναζητά επιβεβαίωση από «έναν στρατό ψεκασμένων incels».

Η απάντηση της Βίβιαν έγινε viral. Έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στο NBC, στην οποία περιέγραψε τον πατέρα της ως «οξύθυμο», «αδιάφορο» και «ναρκισσιστή». Η εμπειρία της συνέντευξης ήταν πολύ ψυχοφθόρα, αλλά ένιωσε ότι απελευθερώθηκε από χρόνια καταπίεσης. Η τραγουδίστρια Grimes, πρώην σύντροφος του Μασκ και μητέρα τριών από τα παιδιά του, την υποστήριξε δημόσια.

Η δημοσιότητα όμως είχε και συνέπειες. Δέχτηκε επιθέσεις από troll λογαριασμούς, υπέστη παραβίαση της ιδιωτικότητάς της και είδε την προσωπική της ζωή να γίνεται θέμα σε site όπως το TMZ. Όταν σε ανάρτησή της έγραψε πως «δεν βλέπει μέλλον στις ΗΠΑ», η «New York Post» το παρουσίασε σαν να ετοιμάζει μόνιμη μετανάστευση. Η πίεση την οδήγησε να περιορίσει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθεί στο τι θέλει να κάνει με τη ζωή της.

Η Βίβιαν ξεκίνησε σπουδές σε πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, θέλοντας να βελτιώσει τα γαλλικά της και να ακολουθήσει καριέρα μεταφράστριας. Μιλάει και άλλες γλώσσες –κορεάτικα, ιαπωνικά, κινέζικα, ισπανικά– και θεωρεί την πρόοδο σε μια γλώσσα «το πιο ικανοποιητικό πράγμα που έχει βιώσει». Ωστόσο, η ζωή στον Καναδά της προκαλούσε κατάθλιψη, οπότε μετακόμισε στο Temple University του Τόκιο για να εξασκηθεί στα ιαπωνικά. Εκεί μπήκε σε μια ομάδα K-pop χορού και ανακάλυψε την gay σκηνή της πόλης, αλλά η μοναξιά την κατέβαλε. Μετά από ενάμιση χρόνο εγκατέλειψε τις σπουδές της.

Το 2024 επιστρέφει στο Λος Άντζελες, ζει για μικρό διάστημα με τη μητέρα της και μετά συγκατοικεί με τρεις φίλους για οικονομικούς λόγους. Παρά την αδιανόητη περιουσία του πατέρα της, η ίδια λέει ότι δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική άνεση και ανησυχεί συχνά για το θέμα αυτό. «Μπορώ να πληρώσω φαγητό και νοίκι, αυτό είναι αρκετό», δηλώνει.

Παράλληλα, η ξαφνική φήμη τής άνοιξε επαγγελματικές «πόρτες». Εκπροσωπείται από το πρακτορείο ταλέντων CAA, εξετάζει προτάσεις για μόντελινγκ και συνεργάζεται με brands όπως τα Boy Smells, TomBoyX και Wildfang. Η εμφάνισή της στο εξώφυλλο του «Teen Vogue» την ενθάρρυνε να ασχοληθεί σοβαρά με τον χώρο. Σημαντική στιγμή για την ίδια ήταν και η εμφάνισή της στο drag show της Pattie Gonia, την οποία περιγράφει ως την πιο ευτυχισμένη βραδιά που έζησε φέτος.

Παρά το γεγονός ότι ως χαρακτήρας είναι εσωστρεφής, δηλώνει «πολύ ανταγωνιστική» και θα ήθελε να συμμετάσχει σε παιχνίδια στρατηγικής όπως το «Traitors». Ωστόσο, το κύριο μέλημά της είναι να οργανώσει τη ζωή της, να συνεχίσει να μαθαίνει γλώσσες και να βρει τον δρόμο της χωρίς να καθορίζεται από το όνομα Μασκ.

Η φήμη εξακολουθεί να τη δυσκολεύει. Σε δημόσιες εξόδους συχνά την αναγνωρίζουν, πράγμα που την κάνει να νιώθει άβολα. «Πάλεψα πολύ για να με βλέπουν ως απλό άνθρωπο», λέει, και παραδέχεται ότι νοσταλγεί την ανωνυμία της προ δημοσιότητας εποχής. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι η αναγνωρισιμότητα τής δίνει εισόδημα και ευκαιρίες.

Παρά τις προκλήσεις, προσπαθεί να δει τη θετική πλευρά. «Σκέφτομαι την υποστήριξη που παίρνω και αυτή υπερτερεί του μίσους», λέει. Μετά από έναν χρόνο συνεχούς έκθεσης, αισθάνεται ότι οι άνθρωποι δεν την αντιμετωπίζουν εχθρικά όπως φοβόταν στην αρχή.

Η Βίβιαν παραμένει μαχητική απέναντι στην τρανσφοβία. Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας, όταν ένας οδηγός της φώναξε υβριστικά σχόλια, αντέδρασε έντονα, φωνάζοντάς του να γυρίσει πίσω στο Τέξας. Παρά τα τραύματα και τη συνεχή έκθεση, εξακολουθεί να παλεύει για μια ζωή που θα είναι «κανονική» − ή τουλάχιστον δική της.