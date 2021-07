Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει καλυφθεί από καπνό, καταγράφοντας χθες την χειρότερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι πόλεις στις ανατολικές ΗΠΑ έχουν «χαθεί» μέσα στον καπνό λόγω των πυρκαγιών, που μαίνονται αρκετές χιλιάδες μίλια μακριά.

Κρατικοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη συστήνουν στα ευάλωτα άτομα, π.χ με άσθμα και καρδιακές παθήσεις, να αποφεύγουν την έντονη εξωτερική δραστηριότητα καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση ανέβηκε στα επίπεδα που καταγράφονται στη Λίμα στο Περού και την Καλκούτα της Ινδίας, την χειρότερη πόλη στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας του αέρα.

Ο καπνός από περισσότερες από 80 μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στα δυτικά των ΗΠΑ έχει κάνει τον ουρανό θολό και την ποιότητα του αέρα πολύ κακή στις πόλεις της ανατολικής ακτής, όπως η Φιλαδέλφεια, η Ουάσιγκτον, το Πίτσμπουργκ και η Νέα Υόρκη.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εικόνα ενός «κόκκινου ήλιου» στον ουρανό, μια ασυνήθιστη απόχρωση λόγω της κάκιστης ποιότητας του αέρα.

Την Τετάρτη το πρωί, ο δείκτης ποιότητας του αέρα αυξήθηκε στο 157 στο Μανχάταν, πολύ πάνω από το όριο των 100, κάτι που θεωρείται απειλητικό για την υγεία.

Στα ευάλωτα άτομα περιλαμβάνονται έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι, αν και ακόμη και υγιείς άνθρωποι εκτός αυτών των ομάδων μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αναπνοή, ερεθισμό του λαιμού και καταρροή όταν εκτίθενται σε τόσο κακή ποιότητα αέρα, προειδοποιούν οι εδικοί.

«Νομίζω ότι είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ομίχλη, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τζορτζ Πάπας, καθηγητής γης και περιβαλλοντικών μελετών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Montclair.

Πρόσθεσε δε, ότι δεν μπορούσε να δει το Μανχάταν από το νέο του γραφείο στο Τζέρσεϋ. «Από εδώ μπορείς να βλέπεις σχεδόν πάντα τον ορίζοντα. Τουλάχιστον μια φιγούρα. Αυτό, όμως, είναι πρωτοφανές» είπε.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πως ο καπνός από τις πυρκαγιές έχει διογκωθεί στον Καναδά και φτάνει μέχρι τα ανατολικά, βυθίζοντας πολιτείες όπως η Μινεσότα σε ανθυγιεινές συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν εύκολα μικροσκοπικά σωματίδια αιθάλης που εκπέμπονται από καύση δέντρων, γνωστά ως PM2.5, σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά τα σωματίδια PM2.5 μπορούν, κατά την εισπνοή, να εισχωρήσουν στους πνεύμονες και να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα υγείας.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που ο καπνός από τεράστιες πυρκαγιές στα δυτικά των ΗΠΑ έχει ταξιδέψει 2.000 μίλια ανατολικά, με τις δυτικές πολιτείες να καίγονται από τη συνεχιζόμενη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή.

Ο καπνός αναμένεται να υποχωρήσει από την Νέα Υόρκη τις επόμενες ημέρες, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο νέων πυρκαγιών τους επόμενους μήνες, με τις δυτικές πολιτείες να πλήττονται χειρότερα.

Reuters piece on the Western #wildfires: "belched smoke and soot that gusted eastward and caused harmful air pollution as far away as New York City." (That's NY in the photo) https://t.co/99KVyvtiDK pic.twitter.com/QFfY8W4RuM — Mark Grossi (@markgrossi) July 21, 2021

RED SUN: Smoke from wildfires in the western U.S. drifted across the country and into the tri-state area on Tuesday, creating a haze over New York City and causing the sun to appear red. https://t.co/BPpWuZE79z pic.twitter.com/AyR6ORlXUf — CBS News (@CBSNews) July 21, 2021

Much of the U.S. is under an ominous, hazy sky as smoke spreads from the massive wildfires in the West.



The hazy skies have even reached New York City. https://t.co/vMlNajBc5W pic.twitter.com/tkevQto2Bm — ABC News (@ABC) July 20, 2021

There is still quite a bit of near-surface smoke over NYC this morning from wildfires burning in Western North America. A cold front coming through later today will push the smoke away and clear our skies out. pic.twitter.com/7b4r7Vdqyf — New York Metro Weather (@nymetrowx) July 21, 2021

Smoke and haze from the wildfires in the western U.S. can be seen drifting southeast across the Tri-State area in this satellite imagery. This will filter the sunshine here throughout the day today. pic.twitter.com/LfSay79IQy — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 20, 2021

The skies over New York, New York, were filled with smoke from #wildfires raging in the western United States yesterday morning: https://t.co/K0fxIRTIMM pic.twitter.com/YFK43hBHgJ — AccuWeather (@accuweather) July 21, 2021

Με πληροφορίες του Guardian