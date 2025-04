Το «beef» της Κέιτι Πέρι με τα Wendy's για το φιλί στο χώμα μετά το ταξίδι στο διάστημα: «Στείλτε την πίσω»

Από τη στιγμή που η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι επέστρεψε στη Γη μετά το 11λεπτο ταξίδι στο διάστημα και το φιλί που έδωσε στο χώμα, έγινε αντικείμενο τρολαρίσματος στο διαδίκτυο - το beef που άνοιξε ειδικά με τα Wendy's, ήταν πιο έντονο από όλα.

Μετά από μια σειρά ανελέητων tweets γι' αυτό το ταξίδι, που παρουσιάστηκε εν μέρει ως στιγμή - ορόσημο για την ανθρωπότητα, μάλλον ως υπερβολή του θεάματος, η αμερικανική αλυσίδα φαστ φουντ Wendy's ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα viral σχόλιά της δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν την Κέιτι Πέρι.

Μετά από κριτική από τους οπαδούς της τραγουδίστριας, η εταιρεία έβγαλε μια δήλωση αυτή την εβδομάδα λέγοντας ότι δεν είχε κακή διάθεση για την Κέιτι Πέρι. «Πάντα κάνουμε λίγο πικάντικα τα socials μας, αλλά η Wendy's σέβεται την Κέιτι Πέρι και το ταλέντο της, που είναι έξω από αυτόν τον κόσμο», ανέφερε.

I kissed the ground and i liked it https://t.co/pjBpDIZ9k8

Το γεμάτο σελέμπριτις, αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα του πύραυλου Blue Origin του Τζεφ Μπέζος απογειώθηκε από το Τέξας τη Δευτέρα και 11 λεπτά αργότερα είχε ήδη επιστρέψει στη Γη. Μαζί με την Κέιτι Πέρι ταξίδεψαν άλλες πέντε γυναίκες, μεταξύ των οποίων η δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ και η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, Λορίν Σάντσες.

Όμως οι αντιδράσεις της τραγουδίστριας του «Fireworks», με το πού επέστρεψε στη Γη, καθήλωσαν το διαδίκτυο περισσότερο από κάθε άλλης συνεπιβάτιδάς της. Μετά την προσγείωση, η Κέιτι Πέρι, ύψωσε μια μαργαρίτα που κρατούσε προς τον ουρανό και στη συνέχεια γονάτισε και φίλησε το χώμα, λέγοντας ότι ένιωθε «τόσο συνδεδεμένη με την αγάπη».

Η Γκέιλ Κινγκ εν τω μεταξύ αποκάλυψε ότι η Κέιτι Πέρι τραγούδησε το "What a Wonderful World" του Λούις Άρμστρονγκ ενώ βρισκόταν στο διάστημα.

Τα memes και τα σχόλια άρχισαν να πλημμυρίζουν τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της σειράς αναρτήσεων της Wendy's στον επίσημο λογαριασμό της στο X: «Όταν είπαμε γυναίκες στο STEM δεν εννοούσαμε αυτό» και «Μπορούμε να την στείλουμε πίσω;».

When we said women in stem this isn’t what we meant