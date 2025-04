Κριτική για την «γυναικεία πτήση» της Blue Origin στο διάστημα: «Τι προσέφεραν, στην πραγματικότητα;»

Η κριτική για την «γυναικεία πτήση» της Blue Origin στο διάστημα κλιμακώνεται, αφού όλο και περισσότεροι διάσημοι και μη αναρωτιούνται αν το γεγονός είχε κάποιο νόημα, πέραν της προβολής κάποιων πλούσιων γυναικών που ταξίδεψαν για 11 λεπτά στο κατώτερο όριο του διαστήματος.

Η αποκλειστικά γυναικεία αποστολή της Blue Origin μπορεί να έλαβε εκτενή και θετική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο πλέον είναι σαφές ότι δεν τους ενθουσίασε όλους. Το διαστημικό εγχείρημα του Τζεφ Μπέζος, γνωστό ως αποστολή NS-31, επικρίθηκε έντονα από διάσημες γυναίκες, οι οποίες θεώρησαν την αποστολή υπερβολική και ανούσια, ειδικά σε μια εποχή παγκόσμιων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Στην πτήση συμμετείχαν η Κέιτι Πέρι, η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος Λορίν Σάντσεζ, η αεροδιαστημική μηχανικός Άισα Μπόου, η ακτιβίστρια πολιτικών δικαιωμάτων Αμάντα Νγκουγέν, η παραγωγός ταινιών Κεριάν Μουρ και η δημοσιογράφος του CBS Mornings, Γκέιλ Κινγκ.

Ολίβια Γουάιλντ κατά Blue Origin: «Δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισαν μερικά καλά memes»

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από το δυτικό Τέξας και χρηματοδοτήθηκε από την ιδιωτική διαστημική εταιρεία του Μπέζος. Η κίνηση προκάλεσε χλεύη στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε αντικείμενο πολλών memes – με πιο χαρακτηριστική εικόνα την Πέρι να κρατά μια μαργαρίτα και να φιλά το έδαφος κατά την επιστροφή της στη Γη, υπό τη λεζάντα «προσγείωση από εμπορική πτήση το 2025».

Η Ολίβια Γουάιλντ κοινοποίησε το meme στα stories της στο Instagram, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισαν μερικά καλά memes, υποθέτω».

Έιμι Σούμερ: Τα χιουμοριστικά της βίντεο για την αποστολή της Blue Origin

Η Έιμι Σούμερ σατίρισε την αποστολή ανεβάζοντας στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο ισχυρίζεται πως προσκλήθηκε τελευταία στιγμή να συμμετάσχει: «Παιδιά, με έβαλαν στο διάστημα τελευταία στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό, αλλά ήταν στην τσάντα μου και ήμουν στο μετρό, και μου ήρθε το μήνυμα», είπε αστειευόμενη ενώ κρατούσε ένα παιχνίδι Black Panther.

Σε άλλο βίντεο, συνέχισε την ειρωνική της στάση λέγοντας: «Η Λορίν Σάντσεζ, η Κέιτι Πέρι και η Αμάντα Νγκουέν ήταν οι καθοδηγητικές μου δυνάμεις σε αυτό το ταξίδι στο οποίο με κάλεσαν σήμερα το πρωί. Οι άνθρωποι που σκέφτηκαν το όνομα για την αποστολή ήταν λες και έλεγαν “πώς να το κάνουμε να ακούγεται εντυπωσιακό;"».

Ολίβια Μαν για Blue Origin: «Τι προσφέρουν πραγματικά;»

Η Ολίβια Μαν, σε εμφάνισή της προ ημερών, στο «Today With Jenna and Friends», δήλωσε: «Ξέρω ότι αυτό ίσως δεν είναι ευγενικό, αλλά υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουν εκεί πάνω;». Χαρακτήρισε επίσης την αποστολή «λίγο άπληστη» και πρόσθεσε: «Η εξερεύνηση του διαστήματος κάποτε είχε σκοπό να ενισχύσει τη γνώση και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Τώρα τι προσφέρουν πραγματικά;».

«Είναι ιστορικό το να πηγαίνεις μια βόλτα; Νομίζω ότι είναι λίγο λαίμαργο. Η εξερεύνηση του διαστήματος ήταν για να προωθήσουμε τις γνώσεις μας και να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα. Τι θα κάνουν εκεί πάνω που μας έχει κάνει καλύτερα εδώ κάτω;», είπε.

Έμιλι Ραταϊκόφσκι κατά Blue Origin: «Αηδιαστικό»

Η ηθοποιός και μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της, χαρακτηρίζοντας την 11λεπτη πτήση «αηδιαστική», σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι γελοίο – μέχρι το τέλος του κόσμου». Αναφέρθηκε επίσης στο παράδοξο του οικολογικού αφηγήματος: «Λένε ότι νοιάζονται για τη Μητέρα Γη, όμως ανεβαίνουν σε ένα διαστημόπλοιο που κατασκευάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από μια εταιρεία που συμβάλλει στην καταστροφή της». Επισήμανε το υψηλό κόστος και τους πόρους που διατέθηκαν για την αποστολή, λέγοντας: «Κοιτάξτε την κατάσταση του κόσμου και σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε γίνει με αυτά τα χρήματα. Για ποιο λόγο στείλαμε αυτές τις γυναίκες στο διάστημα;».

Τρολάρισμα και στο διαδίκτυο κατά της Blue Origin και των «εξερευνητριών»

Το τρολάρισμα στο διαδίκτυο ήταν επίσης ανελέητο κατά των γυναικών που ταξίδεψαν με την Blue Origin, από διάσημους και μη λογαριασμούς. «Μπορούμε να την στείλουμε πίσω;» έγραψε η αλυσίδα fast food Wendy's για την Κέιτι Πέρι, κατακρίνοντας την αντίδρασης της ποπ σταρ μόλις επέστρεψε στη Γη. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Χ, η δημοφιλής αλυσίδα fast-food συνέχισε να τρολάρει: «Φίλησα το έδαφος και μου άρεσε», έγραψε η Wendy's παραφράζοντας την επιτυχία της Πέρι «Φίλησα ένα κορίτσι και μου άρεσε», όταν εκείνη έσκυψε και φίλησε το έδαφος μόλις προσγειώθηκε.

Σε άλλο μήνυμα, έγραψαν: «Όταν είπαμε γυναίκες στο STEM δεν εννοούσαμε αυτό». Η αλυσίδα φαστ φουντ την τρόλαρε ακόμη περισσότερο την Κέιτι Πέρι χρησιμοποιώντας στίχους από το επιτυχημένο τραγούδι της, «Firework», σχολιάζοντας: «Τώρα ξέρει πώς είναι να είσαι μια πλαστική σακούλα που επιπλέει στον άνεμο».

«Όποιος επικρίνει την Blue Origin δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει»

Παρά τις επικρίσεις, ορισμένες από τις συμμετέχουσες υπερασπίστηκαν την αποστολή. Σε συνέντευξη Τύπου μετά την πτήση, η Γκέιλ Κινγκ δήλωσε: «Όποιος την επικρίνει δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει πραγματικά εδώ». Η Σάντσεζ πρόσθεσε ότι ο χλευασμός της «έδωσε δύναμη» και δήλωσε: «Ας έρθουν στη Blue Origin να δουν τους εργαζομένους που βάζουν ψυχή και πάθος σε αυτό που κάνουν. Είναι σημαντικό για αυτούς, και αξίζει να το καταλάβει ο κόσμος».

Η αποστολή NS-31 ήταν η 11η στο πλαίσιο του προγράμματος New Shepard της Blue Origin και η 31η συνολικά. Ήταν επίσης η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία αποστολή στην ιστορία της εταιρείας και η πρώτη τέτοια πτήση μετά το 1963, όταν η Σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα ταξίδεψε μόνη της σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η εταιρεία απέδωσε τα εύσημα στην Σάντσεζ, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Τζεφ Μπέζος αυτό το καλοκαίρι στη Βενετία, τονίζοντας ότι «είναι τιμή της να ηγείται αυτής της ομάδας εξερευνητριών». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου: «Η αποστολή φιλοδοξεί να αλλάξει τις προοπτικές τους για τη Γη, να ενισχύσει τις φωνές τους και να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές».

