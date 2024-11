Βασίλισσα Καμίλα: Αποσύρεται από τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω προβλήματος υγείας

Η Βασίλισσα Καμίλα αποσύρεται από τις δημόσιες εμφανίσεις που ήταν προγραμματισμένες το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, η 77χρονη βασίλισσα Καμίλα, υπέστη λοίμωξη και αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Παλάτι.

Χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ασθένειά της, κάτι που συνηθίζεται στα βασιλικά ιατρικά ζητήματα, εκπρόσωπος του Παλατιού, ανέφερε:

«Η βασίλισσα δεν αισθάνεται επί του παρόντος καλά, λόγω μιας λοίμωξης στο αναπνευστικό, για την οποία οι γιατροί της συνέστησαν μια σύντομη περίοδο ξεκούρασης. Με μεγάλη λύπη, η Μεγαλειότητά της αναγκάστηκε επομένως, να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις της για αυτή την εβδομάδα. Αλλά ελπίζει να αναρρώσει εγκαίρως, για να παραστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις εκδηλώσεις μνήμης κανονικά». Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν η Βασίλισσα Καμίλα να είναι βαριά άρρωστη, και για αυτό αναγκάστηκε να αποχωρήσει, έστω και προσωρινά, από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα βρετανικά μέσα μετέφεραν την είδηση με μια υπενθύμιση ότι η βασίλισσα Καμίλα συνόδευε πρόσφατα τον Κάρολο στη μεγάλη περιοδεία του, στην Αυστραλία, εκτιμώντας ότι ίσως η υγεία της Καμίλα καταπονήθηκε από αυτό.

The Queen is unwell with a chest infection and has withdrawn from her engagements this week, Buckingham Palace says https://t.co/I1hA0c7mlm