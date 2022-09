Βασίλισσα Ελισάβετ: «Η γέφυρα του Λονδίνου έπεσε» και όλα αλλάζουν

Από τότε που ανέβηκε στο θρόνο το 1952, η βασίλισσα Ελισάβετ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, συνομίλησε με 15 πρωθυπουργούς και 13 προέδρους των ΗΠΑ, ηγήθηκε 53 χωρών της Κοινοπολιτείας και γνώρισε 8 εγγόνια και 12 δισέγγονα.

Ωστόσο, πριν από λίγο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ γνωστοποίησαν την είδηση του θανάτου της και ακολουθεί μία σειρά από διαδοχικές εξελίξεις, που ορίζει το πρωτόκολλο.

Καταρχάς, γίνεται επίσημο blackout στα social media και απαγόρευση των retweet καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση ασφαλείας της βρετανικής κυβέρνησης με την ονομασία «London Bridge».

Σύμφωνα με τη στρατηγική για τα social media, αλλάζει σε μαύρο το φόντο η επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας με μια λιτή ανακοίνωση που επιβεβαιώνει το θάνατο της βασίλισσας.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W