Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης

Φωτ. αρχείου Getty Images
Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, Τζίνα Ράινχαρτ, καλείται να αποχωριστεί μέρος της περιουσίας της, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου που αφορά μια πολύχρονη διαμάχη για την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης.

Η Ράινχαρτ, της οποίας η περιουσία εκτιμάται στα 38 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια, κληρονόμησε τις επιχειρήσεις σιδηρομεταλλεύματος του πατέρα της το 1992 και στη συνέχεια ανέπτυξε μεγάλα μεταλλευτικά έργα στην περιοχή Pilbara της Δυτικής Αυστραλίας.

Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στο κοίτασμα Hope Downs, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα έργα σιδηρομεταλλεύματος στην Αυστραλία.

Παιδιά της Ράινχαρτ και απόγονοι πρώην συνεργατών του πατέρα της υποστήριξαν ότι δικαιούνται σημαντικό μερίδιο από δικαιώματα και έσοδα.

Αυστραλία: Tα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων παραμένουν στην Τζίνα Ράινχαρτ

Μετά από μια δικαστική διαδικασία που διήρκεσε χρόνια, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ράινχαρτ πρέπει να καταβάλει παλαιότερα και μελλοντικά δικαιώματα στους ενάγοντες, όμως τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων παραμένουν στην ίδια.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο πατέρας της, Λανγκ Χάνκοκ, και ο συνεργάτης του Πίτερ Ράιτ είχαν δημιουργήσει συμφωνία για την κοινή διαχείριση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων, μέσω της εταιρείας Hanwright, κάτι που αποτέλεσε τη βάση της διαμάχης.

Παρότι ορισμένες αξιώσεις απορρίφθηκαν, το δικαστήριο έκανε δεκτό μέρος των απαιτήσεων για δικαιώματα από το κοίτασμα Hope Downs, ενώ τόσο η πλευρά της Ράινχαρτ όσο και των αντιδίκων της δήλωσαν ικανοποίηση για διαφορετικά σημεία της απόφασης.

Με πληροφορίες από BBC

