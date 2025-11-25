Αυστραλία: Αποβλήθηκε η ακροδεξιά Γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα

Αποκλεισμό επτά συνεδριάσεων επέβαλε η Γερουσία της Αυστραλίας στην ακροδεξιά Γερουσιαστή, Πολίν Χάνσον, που εμφανίστηκε στο Σώμα φορώντας μπούρκα, ζητώντας έτσι την απαγόρευση του μουσουλμανικού ενδύματος σε δημόσιους χώρους.

Η Χάνσον, επικεφαλής του κόμματος One Nation, φόρεσε την μπούρκα λίγα λεπτά αφού απορρίφθηκε το αίτημά της να καταθέσει νομοσχέδιο για απαγόρευση της πλήρους κάλυψης προσώπου στη χώρα. Η συνεδρίαση διακόπηκε όταν αρνήθηκε να αφαιρέσει το ένδυμα.

Η υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της κυβερνητικής πτέρυγας στη Γερουσία, Πένι Γουόνγκ, καταδίκασε την κίνηση ως «απεχθή» και «ρηχή», σημειώνοντας ότι προσβάλλει σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλούς μουσουλμάνους και «τραυματίζει τον κοινωνικό ιστό».

Αυστραλία: Με 55 ψήφους υπέρ η μομφή σε βάρος της Χάνσον

Η μομφή εις βάρος της Χάνσον εγκρίθηκε με 55 ψήφους υπέρ και 5 κατά.

Το κόμμα της, που ενισχύθηκε στις εκλογές του Μαΐου, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία σε ένα κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής ρητορικής στην Αυστραλία. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς την ίδια συνεχίζει να αυξάνεται.

Μετά το περιστατικό, η Χάνσον επέμεινε στις θέσεις της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής ενδυματολογικός κώδικας για το κοινοβούλιο. «Αν αλλού σου ζητούν να αφαιρέσεις κράνος ή κουκούλα, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα;» δήλωσε, επιμένοντας ότι «ο λαός θα την κρίνει».

Η Χάνσον, γνωστή από τη δεκαετία του ’90 για την πολεμική της στάση απέναντι στη μετανάστευση και τους αιτούντες άσυλο, έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά του μουσουλμανικού ενδύματος. Το 2017 είχε ξαναφορέσει μπούρκα μέσα στο κοινοβούλιο, ζητώντας εκ νέου την απαγόρευσή της.