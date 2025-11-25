ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστραλία: Αποβλήθηκε η ακροδεξιά Γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα

Η μομφή εις βάρος της Χάνσον, στην Αυστραλία, εγκρίθηκε με 55 ψήφους υπέρ και 5 κατά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ Facebook Twitter
Η Πόλιν Χάνσον, Ακροδεξιά Γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα στη Γερουσία / EPA
0

Αποκλεισμό επτά συνεδριάσεων επέβαλε η Γερουσία της Αυστραλίας στην ακροδεξιά Γερουσιαστή, Πολίν Χάνσον, που εμφανίστηκε στο Σώμα φορώντας μπούρκα, ζητώντας έτσι την απαγόρευση του μουσουλμανικού ενδύματος σε δημόσιους χώρους.

Η Χάνσον, επικεφαλής του κόμματος One Nation, φόρεσε την μπούρκα λίγα λεπτά αφού απορρίφθηκε το αίτημά της να καταθέσει νομοσχέδιο για απαγόρευση της πλήρους κάλυψης προσώπου στη χώρα. Η συνεδρίαση διακόπηκε όταν αρνήθηκε να αφαιρέσει το ένδυμα.

Η υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της κυβερνητικής πτέρυγας στη Γερουσία, Πένι Γουόνγκ, καταδίκασε την κίνηση ως «απεχθή» και «ρηχή», σημειώνοντας ότι προσβάλλει σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλούς μουσουλμάνους και «τραυματίζει τον κοινωνικό ιστό».

Αυστραλία: Με 55 ψήφους υπέρ η μομφή σε βάρος της Χάνσον

Η μομφή εις βάρος της Χάνσον εγκρίθηκε με 55 ψήφους υπέρ και 5 κατά.

Το κόμμα της, που ενισχύθηκε στις εκλογές του Μαΐου, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία σε ένα κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής ρητορικής στην Αυστραλία. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς την ίδια συνεχίζει να αυξάνεται.

Μετά το περιστατικό, η Χάνσον επέμεινε στις θέσεις της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής ενδυματολογικός κώδικας για το κοινοβούλιο. «Αν αλλού σου ζητούν να αφαιρέσεις κράνος ή κουκούλα, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα;» δήλωσε, επιμένοντας ότι «ο λαός θα την κρίνει».

Η Χάνσον, γνωστή από τη δεκαετία του ’90 για την πολεμική της στάση απέναντι στη μετανάστευση και τους αιτούντες άσυλο, έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά του μουσουλμανικού ενδύματος. Το 2017 είχε ξαναφορέσει μπούρκα μέσα στο κοινοβούλιο, ζητώντας εκ νέου την απαγόρευσή της.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: Τον Απρίλιο στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζει ταξίδι στην Κίνα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη
LIFO NEWSROOM
«Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Διεθνή / «Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο του πολέμου σχολιάζουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, με κάποιους να το απορρίπτουν πλήρως και άλλους να δηλώνουν πως «είναι ώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε ένα πράγμα»
LIFO NEWSROOM
Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Διεθνή / Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις επικρίσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 