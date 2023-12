Αργεντινή: Διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι

Μεγάλες διαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες στο Μπουένος Άιρες με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στα μέτρα μαζικής «απορρύθμισης» της οικονομίας, τα οποία προωθεί ο νέος ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Οι κυριότερες κινητοποιήσεις έγιναν μπροστά στο δικαστικό μέγαρο με συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η συνομοσπονδία CGT και διαδηλωτές να αμφισβητούν το κατά πόσο είναι συνταγματικό το «mega-διάταγμα» της 20ής Δεκεμβρίου, όπως το βάφτισε ο Τύπος.

«Δεν αμφισβητούμε τη νομιμοποίηση του προέδρου Μιλέι, όμως θέλουμε να σέβεται τον διαχωρισμό των εξουσιών. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους όταν υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας», τόνισε στον Τύπο ο Χεράρδο Μαρτίνες, επικεφαλής συνδικάτου εργαζομένων στις κατασκευές.

Μάλιστα στη συγκέντρωση μπροστά στο δικαστική μέγαρο, δεν έλειψαν οι αψιμαχίες ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν επτά άτομα, που κατηγορούνται για «ανταρσία», σύμφωνα με ΜΜΕ. Ωστόσο η συγκέντρωση διαλύθηκε ήρεμα το απόγευμα.

VIDEO: Thousands of protesters gather in Buenos Aires to oppose a series of measures unveiled by President Javier Milei to deregulate the country's struggling economy, calling on Argentina's courts to declare them unconstitutional.



