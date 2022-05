ΗΠΑ: «Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία»

Στην εκτίμηση ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για μία μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία, μεταφέροντας, μάλιστα τον πόλεμο πέρα από το Ντονμπάς, στην Υπερδνειστερία, προχώρησε σήμερα η επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς στους νομοθέτες.

#BREAKING Putin determined to take war beyond Donbas to Transnistria: US intelligence chief pic.twitter.com/DUrWKJXnmN

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν υπολόγιζε ότι η αποφασιστικότητα της Δύσης θα αποδυναμωνόταν με την πάροδο του χρόνου.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το AFP στηριζόμενο στην Άβριλ Χέινς η οποία έχει καταθέσει στην επιτροπή των ενόπλων υπηρεσιών της Γερουσίας για παγκόσμιες απειλές ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία.

Director of National Intelligence Avril Haines: "We assess President Putin is preparing for prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbas." pic.twitter.com/brm9o2B3BI