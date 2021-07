Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του σκηνοθέτη Morgan Neville να δημιουργήσει με τεχνητή νοημοσύνη τη φωνή το Anthony Bourdain, στο νέο ντοκιμαντέρ του για τη ζωή και τον θάνατο του διάσημου σεφ.

Στο ντοκιμαντέρ «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» η αφήγηση του Anthony Bourdain, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2018, κατασκευάστηκε από φράσεις που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο σεφ.

«... και η ζωή μου είναι σκ@@ά τώρα. Είσαι επιτυχημένος και είμαι επιτυχημένος και αναρωτιέμαι: Είσαι ευτυχισμένος;» είχε γράψει ο Bourdain σε ένα email. Στη συνέχεια ένας αλγόριθμος AI έκανε το κείμενο φωνή.

Η αποκάλυψη έγινε όταν ο σκηνοθέτης ρωτήθηκα από πού προέρχεται το υλικό με την φωνή του. Ο Neville είπε στο New Yorker Magazine ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει τρία αποσπάσματα με τη φωνή του Bourdain.

«Δημιούργησα ένα μοντέλο AI (τεχνητής νοημοσύνης) της φωνής του», λέει ο Neville. «Αν παρακολουθήσετε την ταινία...πιθανότατα δεν θα αντιληφθείτε ποιες είναι οι ατάκες που μιλά μέσω AI».

Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο Neville εξήγησε τη διαδικασία λέγοντας ότι «Βάλαμε περισσότερες από δέκα ώρες φωνής του Τόνι σε ένα μοντέλο AI. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.

»Συνεργαστήκαμε με τέσσερις εταιρείες πριν καταλήξουμε στο καλύτερο. Έπρεπε επίσης να καταλάβουμε τον καλύτερο τόνο της φωνής του Τόνι: τη φωνή του ίδιου με τη φωνή του «αφηγητή» του, η οποία άλλαξε δραματικά με τα χρόνια. Η φωνή του αφηγητή έγινε πολύ καλή και εύηχη στα χρόνια που παρουσίαζε το «No Reservations».

»Ρώτησα την χήρα και τον διαχειριστή της περιουσίας του, για να βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι ήταν εντάξει με αυτό. Και ήταν. Ο Τόνι θα ήταν εντάξει με αυτό. Δεν έβαλα λόγια στο στόμα του. Απλώς προσπαθούσα να τα ζωντανέψω».

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, οι κριτικοί του κινηματογράφου και οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ στράφηκαν στο Twitter για να εκφράσουν την ενόχλησή τους με αυτήν την τεχνική.

Ο δημοσιογράφος της Washington Post, Dave Weigel, ανάρτησε το απόσπασμα της συνέντευξης και σχολίασε, μεταξύ άλλων «Ευχαριστώ. Το μισώ».

«Όταν έγραψα την κριτική μου, δεν γνώριζα ότι οι σκηνοθέτες είχαν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στη βαθιά ψεύτικη φωνή του Burdain για ορισμένα τμήματα της αφήγησης. Νιώθω ότι αυτό σας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ηθική των ανθρώπων πίσω από αυτό το έργο» έγραψε ο κριτικός Sean Burns.

Αρκετοί ήταν αυτοί που διερωτήθηκαν εάν αυτό είναι ανήθικο ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τη χρήση της τεχνητής φωνής ως ψευδή και παραποιητική.

Anthony Bourdain is one of the few celebrity deaths that levelled me. I reference him in my work with men to end violence against women. He was by all accounts, a good dude.



But this has just confirmed that I won't be watching the new doc about him. I can't fuck with this. https://t.co/RV3LB04Juq