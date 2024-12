Αναστάτωση στο Χίθροου: Ακυρώθηκαν πτήσεις, βίντεο δείχνει αεροπλάνα να προσπαθούν να προσγειωθούν παρά τους ανέμους

Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στη Βρετανία λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη χώρα.

Χθες Σάββατο, το Χίθροου είχε ήδη ακυρώσει μερικές πτήσεις επηρεάζοντας κυρίως τους πελάτες της British Airways. «Λόγω των ισχυρών ανέμων και των περιορισμών στον εναέριο χώρο, ένας μικρός αριθμός πτήσεων ακυρώθηκε σήμερα (Κυριακή)», οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε 100, σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Λονδίνου, το μεγαλύτερο σε αριθμό επιβατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Περίπου 80 από τις 100 πτήσεις που ακυρώθηκαν ήταν της British Airways, με τους αρμόδιους του αεροδρομίου να υπολογίζουν ότι περίπου 15.000 επιβάτες επηρεάζονται συνολικά. Εκπρόσωπος του Χίθροου είπε ότι «ένας μικρός αριθμός» πτήσεων ακυρώθηκε «λόγω των ισχυρών ανέμων και των περιορισμών του εναέριου χώρου». Το αεροδρόμιο συνέστησε στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους.

Εκπρόσωπος της British Airways είπε ότι οι «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» και οι «περιορισμοί» στον αριθμό των πτήσεων που μπορούν να απογειωθούν και να προσγειωθούν οδήγησαν σε «μικρό αριθμό ακυρώσεων» προσθέτοντας: «Προσφέρουμε δωρεάν αλλαγές πτήσεων για εκείνους τους πελάτες που έχουν κάνει κράτηση για μικρή απόσταση και δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα προσφέρουμε επιλογές εκ νέου κράτησης και επιστροφής χρημάτων, όπως πάντα, σε αυτούς των οποίων τα ταξίδια διαταράσσονται ως αποτέλεσμα των περιορισμών».

Οι άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις συγκοινωνίες στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πριν από τα Χριστούγεννα, όπου κατά παράδοση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Η βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία P&O Ferries, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι όλα τα ταξίδια στο δρομολόγιο Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) και Καϊρνριαν (νότια Σκωτία) ακυρώθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις 20:00 GMT απόψε.

Heathrow said around 100 flights had been cancelled on Sundayhttps://t.co/8WlXzHKOLn — TheStarKenya (@TheStarKenya) December 22, 2024

At Heathrow waiting for my flight to go and see my parents for Christmas 🎄 🎅🏼 pic.twitter.com/Ok0B1rzJ7u — Miss (@burningoutteach) December 22, 2024

Επιπλέον, οι δρόμοι χρειάστηκε να κλείσουν και τα τρένα κινούνται με περιορισμένη ταχύτητα από το Σάββατο, οδηγώντας σε ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του εξαιρετικά πολυάσχολου Σαββατοκύριακου, κατά το οποίο εκατομμύρια Βρετανοί σχεδιάζουν να ταξιδέψουν. Από την πλευρά της, η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι κίτρινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 9:00 μ.μ. GMT απόψε με ριπές έως και 125 χλμ την ώρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν στη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα.

Με πληροφορίες από ΒΒC