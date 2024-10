Αμερικανικά stealth τύπου B-2 Spirit βομβάρδισαν αποθήκες όπλων των Χούτι

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα πέντε υπόγειες αποθήκες όπλων των Χούτι στην Υεμένη, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, διευκρινίζοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 Spirit.

«Σήμερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών B-2 έπληξαν με ακρίβεια πέντε υπόγειες θωρακισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων σε ελεγχόμενες από τους Χούτι περιοχές της Υεμένης», αναφέρει η ανακοίνωση του Λόιντ Όστιν, ο οποίος επισημαίνει ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες χρησιμοποιούσαν τέτοια οπλικά συστήματα σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθρά Θάλασσας.

«Κατόπιν εντολής του προέδρου Μπάιντεν, ενέκρινα αυτά τα στοχευμένα πλήγματα για να υποβαθμίσουμε περαιτέρω την ικανότητα των Χούτι να συνεχίσουν την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά τους και για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις και το προσωπικό των ΗΠΑ σε μια από τις πιο κρίσιμες πλωτές οδούς του κόσμου», σημειώνει ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συλλέγει στοιχεία για τον αντίκτυπο των σημερινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών των Χούτι στην Υεμένη, υπογραμμίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν απώλειες αμάχων.

