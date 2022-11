Adele: Η στιγμή που «εξαφανίζεται» με μαγικό τρόπο από την σκηνή

Η Adele το έκανε και αυτό: εξαφανίστηκε από τη σκηνή. Το βίντεο με το μαγικό τρικ, όπου εξαφανίζεται από τη σκηνή τoυ Λας Βέγκας έχει γίνει δικαιολογημένα viral.

Η Adele έχει ξεκινήσει μια σειρά συναυλιών με τίτλο «Weekends With Adele» στο Λας Βέγκας και τα σκηνικά και η παραγωγή, έχουν ήδη λάβει εξαιρετικές κριτικές.

Ένα όμως στιγμιότυπο από την συναυλία της είναι αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον όλων: η στιγμή που εξαφανίζεται.

Το κόλπο συμβαίνει ενώ η Adele τραγουδά τις τελευταίες νότες του «Love Is A Game». Σε βίντεο που ανάρτησαν στα social media οι φανς φαίνεται η Adele σε αργή κίνηση, να εξαφανίζεται από τη σκηνή με εντυπωσιακό τρόπο, την ώρα που πέφτει από ψηλά μία τεράστια ποσότητα ροζ κομφετί.

Όταν πέφτει όλο το κομφετί, η Adele δεν είναι πουθενά και το κόλπο έχει ήδη γίνει viral.

Παράλληλα, την περασμένη Κυριακή η Adele πρόσθεσε δύο ακόμα παραστάσεις το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς στις 30 και 31 Δεκεμβρίου.

Ανακοινώνοντας τις επιπλέον συναυλίες της, έγραψε: «Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν πάντα μια απογοήτευση για μένα, καθώς φαίνεται πως πάντα καταλήγω να την περνώ σε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο μου προς ή από κάπου! Όχι φέτος όμως!! Θα καλωσορίσω το 2023 στη σκηνή!!».

That slow motion of @Adele magically disappearing at the end of her show though…🤯 pic.twitter.com/KZ0sH1KEP3