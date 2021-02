Η Γερουσία των ΗΠΑ αθώωσε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ, που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμφθηκε σε δίκη μετά την αποχώρησή του, Αν καταδικαζόταν, η Γερουσία θα μπορούσε να ψηφίσει στη συνέχεια για το αν πρέπει να του απαγορευθεί να ξαναθέσει υποψηφιότητα.

Στο σύνολο, 57 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ (10 λιγότερες ψήφοι από τις 67 που απαιτούνταν για την καταδίκη), ενώ 43 καταψήφισαν. Ετσι, με ψήφους 57-43 η Γερουσία απαλλάσσει τον Τραμπ.

Η καταδίκη του θεωρούταν απίθανη, καθώς τουλάχιστον 17 Ρεπουμπλικανοί σε σύνολο 100 γερουσιαστών θα έπρεπε να συνταχθούν με τους 50 Δημοκρατικούς προκειμένου να κρίνουν ένοχο τον πρώην πρόεδρο. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει κατά της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακόνελ εξήγησε ότι θεωρεί ότι η Γερουσία δεν έχει τη δικαιοδοσία να δικάσει έναν πρώην πρόεδρο. «Δεδομένων αυτών των συμπερασμάτων, θα ψηφίσω υπέρ της απαλλαγής του», πρόσθεσε.

“Donald John Trump, former President of the United States, is not guilty.”



Here is the moment the Senate acquitted Donald Trump of charges of inciting an insurrection on January 6 at the #ImpeachmentTrial2. More @business: https://t.co/2P0PrGEi3e pic.twitter.com/gkO5V1HXvN