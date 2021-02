Ξεκίνησε η δεύτερη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία, έπειτα από παραπομπή του με την κατηγορία της υποκίνησης βίας, μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Την έναρξη σήμανε ο γερουσιαστής Πάτρικ Λίχι. «Δεν ζήτησα ούτε επιδίωξα να προεδρεύσω αυτής της δίκης», ανέφερε ο Λίχι σε επιστολή του στους συναδέλφους του στη Γερουσία.

«Η πρόθεσή μου και η επίσημη υποχρέωση μου είναι να διεξαγάγω αυτήν τη δίκη με δίκαιο τρόπο προς όλους»

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς προήδρευσε της πρώτης δίκης του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επέλεξε να μην το κάνει αυτή τη φορά επειδή ο Τραμπ έχει ήδη αποχωρήσει από το αξίωμα.

