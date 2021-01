Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε την προεδρική θητεία του ακολουθώντας στο Twitter μερικούς πολύ σημαντικούς ανθρώπους, μεταξύ άλλων και την Κρίσι Τέιγκεν.

Η 35χρονη σύζυγος του τραγουδιστή Τζον Λέτζεντ ήταν ανάμεσα στους λογαριασμούς -και το μοναδικό άτομο χωρίς σχέσεις με τον Λευκό Οίκο- που ακολουθήθηκαν από το επίσημο προεδρικό προφίλ @POTUS χθες, Τετάρτη, οπότε και πέρασαν πλέον στα χέρια των συνεργατών του Τζο Μπάιντεν μετά την ορκωμοσία του.

Άλλα άτομα που ακολούθησε η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ, η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

«Ω Θεέ μου!!!!!!!!!!», έγραψε στο Twitter η Κρίσι Τέιγκεν, όταν ο πολιτικός αναλυτής Gabe Fleisher παρατήρησε πως «ο επίσημος λογαριασμός @POTUS ακολουθεί τώρα 11 άτομα- όλοι τους σύμβουλοι ή βοηθοί και μετά την @chrissyteigen».

«Η καρδιά μου. Θεέ μου, μπορώ επιτέλους να δω τα tweets του προέδρου και προφανώς δεν θα είναι ψυχικά ασταθή», σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας σε νέο μήνυμα: «Μάλλον δεν θα πρέπει να κάνω ποτέ ξανά tweet».

my heart oh my god lmao I can finally see the president’s tweets and they probably won’t be unhinged — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021

I should prob never tweet again — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021

Το @POTUS ακολουθεί επί του παρόντος 12 λογαριασμούς. Η Κρίσι Τέιγκεν παραμένει ο μοναδικός λογαριασμός εκτός Λευκού Οίκου που ακολουθείται.

Η απόφαση του προέδρου να ακολουθήσει την Κρίσι Τέιγκεν έρχεται λιγότερες από 24 ώρες μετά την αστεία έκκληση» της 35χρονης για follow. «Γεια Τζο Μπάιντεν, με έχει μπλοκάρει ο πρόεδρος για τέσσερα χρόνια, μπορώ να έχω ένα follow παρακαλώ», έγραψε σε μήνυμά της.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021

Το πρώην μοντέλο και συγγραφές του βιβλίου μαγειρικής «Cravings» έχει εκφράσει πολλές φορές δημοσίως την υποστήριξή της απέναντι στον 78χρονο Τζο Μπάιντεν και την 56χρονη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, πριν ακόμη τις εκλογές.

Πέρυσι είχε εμφανιστεί μαζί με τον σύζυγό της, Τζον Λέτζεντ, σε μια drive-in συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια για να εκφράσει την στήριξή της. «Επιστρέφοντας σπίτι από την συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια. Δεν θα κάνω μπάνιο μετά την αγκαλιά της Κάμαλα. Δεν είμαι καν σίγουρη αν αγκαλιαστήκαμε ειλικρινά, ήμουν σε κατάσταση σοκ, αλλά όπως και να έχει, δεν θα κάνω ντους», είχε γράψει τότε.

Heading home from the Philly rally. Not showering off my Kamala hug. I’m not even sure if we hugged honestly I was very in awe but not showering either way. Anyone else’s entire body also hurt?? I’m so nervous 😩 — chrissy teigen (@chrissyteigen) November 3, 2020

Πριν τη χθεσινή ορκωμοσία των Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις, η Κρίσι Τέιγκεν προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου ευχήθηκε «καλά ξεκουμπίδια» στον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο αλλά και την κυβέρνησή του είχε τσακωθεί το 2019 μέσω Twitter.

«Σήμερα το μεγάλο εθνικό μας χάλι τελείωσε, αλλά η ντροπή θα κρατήσει για πάντα. Μπορούμε επισήμως να πούμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο καλύτερος στο να είναι ο χειρότερος... Η ιστορία δεν θα είναι καλή μαζί σου, ψυχοπαθή», έγραψε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη chrissy teigen (@chrissyteigen)

Το βράδυ της Τετάρτης, η Κρίσι Τέιγκεν δημοσίευσε επίσης μερικές φωτογραφίες από το οικογενειακό τους ταξί στην Ουάσιγκτον για να γιορτάσουν την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

«Ανεβήκαμε τρέχοντας τα σκαλιά για αυτή την πόζα. Απλώς καταπληκτικό να βρίσκομαι εδώ. Νηφάλια. Ξέρω πως είναι περίεργο αλλά για μένα είναι σαν ένας καινούργιος κόσμος», έγραψε η 35χρονη μητέρα δυο παιδιών, που πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε. «Όλα είναι καινούργια και καλύτερα. Πολύ χαρούμενη. Η πιο χαζοχαρούμενη», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη chrissy teigen (@chrissyteigen)





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη chrissy teigen (@chrissyteigen)





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη chrissy teigen (@chrissyteigen)

