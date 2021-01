Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε τρία έγγραφα μέσα στην Αίθουσα του Προέδρου στο Καπιτώλιο, όπως ορίζει το εθιμοτυπικό.

Πρόκειται για την Προκήρυξη της Ημέρας της Ορκωμοσίας, το έγγραφο με τους υποψήφιους για το Υπουργικό Συμβούλιο και τους υποψήφιους για τα υφυπουργεία.

Μετά από αυτήν την τελετή υπογραφής, ο Μπάιντεν, που φιλοξενείται από τον Διοικητή της Κοινής Ειδικής Ομάδας - Περιφέρεια Εθνικής Πρωτεύουσας, επανεξετάζει την ετοιμότητα των στρατιωτικών στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο του Καπιτωλίου. Στην εκδήλωση εκπροσωπείται κάθε τμήμα του στρατού.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν θα μεταβεί στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για την τελετή κατάθεσης στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τους Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν συνοδεύουν οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον και πρώην Πρώτες Κυρίες Μισέλ Ομπάμα, Λόρα Μπους και Χίλαρι Κλίντον.

Κατά το εθιμοτυπικό, οι πρώτες επίσημες ενέργειες που αναλαμβάνει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Προέδρου ακριβώς έξω από την αίθουσα της Γερουσίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Μετά την αποχώρηση του πρώην Προέδρου και της Πρώτης Κυρίας, κάτι που δεν τηρήθηκε φέτος καθώς το ζεύγος Τραμπ δεν παραβρέθηκε στην ορκωμοσία, ο νέος Πρόεδρος συγκεντρώνεται εκεί με βοηθούς και Μέλη του Κογκρέσου για να υπογράψει τα τρία έγγραφα, διακηρύξεις ή εκτελεστικές εντολές.

Αυτή η παράδοση ξεκίνησε το 1981 από τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πριν από εκείνη την εποχή, οι υποψηφιότητες υποβάλλονταν συχνά στη Γερουσία την Ημέρα της Ορκωμοσίας χωρίς τελετή.

President Joe Biden and a bipartisan group of congressional leaders participate in a signing ceremony in the President's Room of the U.S. Capitol. pic.twitter.com/bHhJLPfaIG