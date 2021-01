Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί η ορκωμοσία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου.

Η Lady Gaga ήταν εκείνη που ανέλαβε να ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη φωνή της τον εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε This Land Is Your Land του Αμερικανού Woody Guthrie.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 (τοπική ώρα, περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας), με επίκληση από τον Λιό Τζ. Ο'Ντόνοβαν, πάστορα που διατηρεί μακροχρόνια φιλία με την οικογένεια Μπάιντεν. Στη συνέχεια η Άντρεα Χολ, πυροσβέστης από την Τζόρτζια που έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που προήχθη στη θέση του αρχηγού πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής της, ήταν επικεφαλής της δήλωσης αφοσίωσης στη σημαία.

Ο αιδεσιμότατος Σιλβέστερ Μπίμαν, φίλος του Μπάιντεν και του γιου του που έχει φύγει από τη ζωή, έδωσε την ευλογία του. Ο Τζο Μπάιντεν εκφώνησε την πρώτη ομιλία του ως πρόεδρος παρουσιάζοντας το όραμά του.

Μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), ο Μπάιντεν και η Χάρις, συνοδευόμενοι από τους συζύγους του, θα παρακολουθήσουν την πομπή κάθε σώματος των ενόπλων δυνάμεων, ένα τελετουργικό που σηματοδοτεί την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον νέο πρόεδρο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον έδωσαν το παρών σε αυτή την τελετή, μαζί με τις πρώην Πρώτες Κυρίες Μισέλ Ομπάμα, Λόρα Μπους και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η σύζυγός του, Κάρεν GETTY IMAGES

Μπαράκ Ομπάμα και Μισέλ Ομπάμα GETTY IMAGES

Μπίλ και Χίλαρι Κλίντον GETTY IMAGES

O Τζορτζ Μπους με τη Νάνσι Πελόζι και το ζεύγος Ομπάμα (GETTY IMAGES)

Στη συνέχεια, ο Τζο Μπάιντεν θα φτάσει στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από κάθε σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Φέτος, λόγω της πανδημίας, δεν θα υπάρξει η παρέλαση που γίνεται με τον πρόεδρο, μετά την ορκωμοσία, από το Καπιτώλιο ως τον Λευκό Οίκο.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr