Τα social media γέμισαν ξαφνικά εικόνες της Barbie δίπλα σε μια κούκλα της διάσημης σχεδιάστριας και «συμμάχου» της κοινότητας LGBTQ, Aimee Song.

Αν και οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν είναι καινούργιες, καθώς είχαν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2017 στο πλαίσιο μια καμπάνιας για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, πρόσφατα έγινα ξανά viral με το Twitter να υποστηρίζει το ομόφυλο ζευγάρι.

Η Mattel, εταιρία-δημιουργός της Barbie, είχε αποφασίσει τη συνεργασία προκειμένου να προωθήσει τις διάσημες τότε μπλούζες «Love Wins» της Aimee Song, η πώληση των οποίων βοηθούσε στη συγκέντρωση χρημάτων για την βοήθεια νέων της κοινότητας LGBTQ σε κρίση.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την Barbie και μια κούκλα- πιστό αντίγραφο της Aimee Song να κάθονται μαζί σε ένα κρεβάτι και να επιδίδονται επίσης σε διάφορες άλλες δραστηριότητες, ενώ φορούν και οι δυο το μπλουζάκι «Love Wins».

Τα social media θεώρησαν τις συγκεκριμένες εικόνες αδιάψευστη απόδειξη πως η μασκότ της Mattel είναι γκέι.

«Μόλις έμαθα ότι η Barbie έχει σύντροφο», σχολίασε κάποιος χρήστης, δημοσιεύοντας την φωτογραφία της Barbie και της Aimee Song να χαϊδεύουν ένα σκύλο ενώ κάθονται μαζί στο κρεβάτι, προσθέτοντας και το απόσπασμα ενός άρθρου από το 2017 ότι η Barbie είχε κάνει coming out.

how barbie get a girlfriend before me? this is so .. i’m so jealous but happy for my girl pic.twitter.com/kpltwgVNEd