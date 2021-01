Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του FBI στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό των υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αιματηρά επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα.

Το FBI, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δημιούργησε έναν ιστότοπο προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο υποστηρικτών του Τραμπ.

«To FBI δέχεται πληροφορίες και ψηφιακά μέσα που εικονίζουν ταραχές και βία στο Κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και τη γύρω περιοχή», αναφέρει η ομοσπονδιακή αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.