Απολογισμό κάνει τις τελευταίες ημέρες στο Twitter ο απερχόμενος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισκέφθηκε τη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αρχικά πήγε στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια επισκέφθηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη βάση της Σούδας, ενώ φιλοξενήθηκε στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού, στα Χανιά.

«Η δουλειά που οι ΗΠΑ και η Ελλάδα κάνουν μαζί στην ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής παράλληλα με εκείνη του ελληνικού λαού», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πομπέο, ενώ έκανε αναφορά στον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, όπως και στον Έλληνα ομόλογό του.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8