Οργή στα social media έχει προκαλέσει ένας πατέρας στις ΗΠΑ που καυχήθηκε για το πόσο καλός γονιός είναι, λέγοντας στην 9χρονη κόρη του να ανοίξει μια κονσέρβα με φασόλια ή να μείνει νηστική.

Αφού πέρασαν έξι ώρες, το παιδί άνοιξε τελικά την κονσέρβα, καταφέρνοντας να φάει, είπε ο πατέρας σε μηνύματα στο Twitter, που πλέον έχουν διαγραφεί.

Ο πατέρας, που κάνει συχνά podcast, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για μια νίκη «στο να είσαι καλός γονιός», ωστόσο άλλοι γονείς τον κατηγόρησαν για παραμέληση, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως σκαρφίστηκε την ιστορία για να κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Οι χρήστες του Twitter έδωσαν στον πατέρα το παρατσούκλι «bean dad», από τα φασόλια, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη διαμάχη στα social media, όπου οι μέθοδοι διαπαιδαγώγησης, τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς, γίνονται πολύ συχνά θέμα αντιπαράθεσης.

In case you missed Bean Dad aka john roderick before he deleted his Twitter account, this is what started it all. pic.twitter.com/KCKRP3099c

Ο Τζον Ρέντερικ, που είναι μουσικός, κοινοποίησε την ιστορία στο Twitter, εξηγώντας πως ξεκίνησε όταν η κόρη του τού ζήτησε να της φτιάξει φασόλια. Αφού του έφερε ένα ανοιχτήρι και την κονσέρβα, εκείνος την ρώτησε πώς νόμιζε ότι δουλεύει το ανοιχτήρι.

Όταν το παιδί απάντησε πως δεν γνωρίζει, λέει πως συνειδητοποίησε «ότι μια διδαχτική στιγμή μόλις ήρθε μπροστά μου», προσθέτοντας πως κατενθουσιάστηκε.

Εξηγώντας πως ήθελε η κόρη του να μάθει πώς να ανοίγει μια κονσέρβα, είπε ότι το παιδί προσπαθούσε για έξι ώρες. «Στεκόταν δίπλα μου γκρινιάζοντας ενώ προσπαθούσε να την ανοίξει. Το ήξερα πως θα ήταν πρόκληση», σημείωσε ο πατέρας, προσθέτοντας πως τελικά άνοιξε την κονσέρβα και έφαγε τα φασόλια.

Τα tweets έγινα πολύ γρήγορα viral ενώ άλλοι χρήστες καταδίκασαν το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τον πατέρα έως και «γελοίο», σημειώνοντας πως θα έπρεπε πρώτα να της δώσει φαγητό και μετά να της μάθει πώς δουλεύει το ανοιχτήρι.

The Bean Dad story is ridiculous. He should have just FED her, and THEN showed her how to use a damn can opener instead of leaving her hungry for six hours. That's abusive.



She's 9 years old, and some of us don't learn very well when we're hungry, regardless of age. Jeez.