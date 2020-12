Συγκρούσεις έγιναν μεταξύ των ακροδεξιών Proud Boys, οπαδών του Τραμπ, και διαδηλωτών του κινήματος της Antifa στην Ουάσιγκτον, το βράδυ του Σαββάτου, παρά την έντονη παρουσία της αστυνομίας.

Περίπου 200 μέλη των Proud Boys, συμμετείχαν στις πορείες κατά του αποτελέσματος των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κοντά στο ξενοδοχείο του Τραμπ φορώντας στρατιωτικές φόρμες, γιλέκα και κράνη κάνοντας με τα χέρια τους σήματα που χρησιμοποιούνται από λευκούς εθνικιστές.

Στην απέναντι πλευρά αντιδιαδηλωτές του κινήματος Antifa. Η αστυνομία κινήθηκε γρήγορα για να τους χωρίσει, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού στα μέλη και των δύο πλευρών.

Οι Proud Boys εγκατέλειψαν την περιοχή και συγκεντρώθηκαν εκ νέου αρκετά τετράγωνα πιο μακριά. Έξι άτομα συνελήφθησαν, ανέφερε το μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα.

Οι διοργανωτές του Stop The Steal, οι οποίοι ισχυρίζονται, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι η νίκη στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι αποτέλεσμα απάτης και νοθείας πραγματοποιήσαν πορείες διαμαρτυρίας, την ώρα που αύριο την αρμόδια επιτροπή των εκλεκτόρων αναμένεται να δώσει επίσημα το χρίσμα στον Τζο Μπάιντεν.

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make America Great Again» πλημμύρισαν χθες Σάββατο την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ζητώντας «τέσσερα χρόνια ακόμα» προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τη νέα, οδυνηρή ήττα της προηγουμένης στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι οπαδοί του μεγιστάνα είναι πεπεισμένοι για τη νίκη του στην αναμέτρηση του περασμένου μήνα.

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, αρκετές χιλιάδες εξ αυτών συγκεντρώθηκαν στη Freedom Plaza, μερικά τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, με το πλήθος πάντως μειωμένο σε σύγκριση με τους 10.000 διαδηλωτές που πήγαν να του εκφράσουν την υποστήριξή τους πριν από έναν μήνα.

Στην αρχή της κινητοποίησης, σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια αντιπάλων και οπαδών του Τραμπ, που η αστυνομία προσπάθησε να χωρίσει.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε», επέμεινε ο Λουκ Ουίλσον, εξηντάρης από το Άινταχο, κραδαίνοντας μια σημαία υπέρ του δικαιώματος της οπλοφορίας στις ΗΠΑ.

Κάποια «ξένη επέμβαση», κάποιο εκλογικό λογισμικό που «έσβησε» εκατομμύρια ψήφους υπέρ του Ρεπουμπλικάνου... Οι οπαδοί του Τραμπ επαναλάμβαναν τα επιχειρήματα της ομάδας των δικηγόρων του, τους λόγους που πιστεύουν ότι έγινε «κλοπή» των εκλογών.

«Ο αμερικανικός λαός πέφτει θύμα μεγάλης αδικίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντελ Κουίκ, θαμώνας των συγκεντρώσεων του μεγιστάνα των ακινήτων, σύμφωνα με τον οποίο «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να κέρδισε ο Μπάιντεν τις εκλογές.

Την ίδια ώρα όλες οι αμερικανικές πολιτείες έχουν πλέον κυρώσει επίσημα τα αποτελέσματά τους, που δίνουν τη νίκη στον Μπάιντεν, και το εκλεκτορικό σώμα αναμένεται τη Δευτέρα απλά να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος επιμένει να αρνείταινα αναγνωρίσει την ήττα του.

«Ουάου! Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Ουάσιγκτον για να εμποδίσουν να μας κλέψουν τις εκλογές», έγραψε για μία ακόμα φορά στο Twitter, προτού το ελικόπτερό του πετάξει πάνω από το πλήθος που τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο καθώς περνούσε.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA