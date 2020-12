Πάνω από 500 κολυμβητές βούτηξαν στα σχεδόν παγωμένα νερά του λιμανιού του Τάλλιν, στην Εσθονία, συμμετέχοντας σε μία μαζική σκυταλοδρομία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, στην Εσθονία, το άθλημα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο για να σπάει η ανία των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού. Οι 505 συμμετέχοντες κολύμπησαν ο καθένας από 25 μέτρα σε ένα πρώην ναυπηγείο υποβρυχίων. Χρειάστηκαν τέσσερις ώρες και πενήντα λεπτά για να ολοκληρωθεί το γεγονός. Πολλοί κολυμβητές φορούσαν αστεία καπέλα. Ανάμεσα στους κολυμβητές ένα αγόρι εννέα ετών, μία ηλικιωμένη 83 και μία έγκυος η οποία, αστειευόμενη, έκανε λόγο για «διπλή συμμετοχή».

«Είναι ένα έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Roy Vissers, ένας από τους κολυμβητές, μετά την ανάδυσή του από το νερό, η θερμοκρασία του οποίου άγγιζε τους 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα υποστήριξε πως η άθληση προστατεύει από τον κορωνοϊό. «Το σώμα σου παράγει επιπλέον λευκά αιμοσφαίρια» δήλωσε στο Reuters προσθέτοντας πως αν προβληθεί από τον ιό θα έχει περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια για να του επιτεθούν και να τον εξουδετερώσουν.

Από την πλευρά του, ο Aivar Tugedam, ένας χειμερινός κολυμβητής που διοργάνωσε το γεγονός, ανέφερε πως μετά την πανδημία το άθλημα έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στη χώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του από την άνοιξη μέχρι σήμερα ο αριθμός των χειμερινών κολυμβητών στην Εσθονία έχει τριπλασιαστεί.

Tallinn has now broken the world record for the largest winter swim relay. This is me being interviewed in the hot tub after my swim. I may have been slightly incoherent at this point. 😄 pic.twitter.com/P0gE20hBJW