Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους, είπε σήμερα στον διοικητή της FDA, Στίβεν Χαν, να υποβάλει την παραίτησή του αν η υπηρεσία δεν δώσει εντός της ημέρας το «πράσινο φως» για το πρώτο εμβόλιο κατά κορωνοϊού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Washington Post.

Η FDA αναμένεται να εγκρίνει τις επόμενες ώρες το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech, μετά το «πράσινο φως» από τη συμβουλευτική επιτροπή της. Η απειλή ήρθε την ίδια ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είναι μια «μεγάλη, γέρικη, αργή χελώνα».

Απευθυνόμενος στον Στίβεν Χαν έγραψε στην ίδια ανάρτηση: «Βγάλε τα καταραμένα εμβόλια τώρα. Σταμάτα να παίζεις παιχνίδια και άρχισε να σώζεις ζωές».

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!