Ένοπλοι άνδρες έκαναν έφοδο σε πολλές τράπεζες στην πόλη Criciuma της νότιας Βραζιλίας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για ομήρους, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Η επιδρομή ξεκίνησε περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν άνδρες με όπλα στο δρόμο.

Περίπου στις 3 το βράδυ, τοπική ώρα, ο δήμαρχος Criciúma Clésio Salvaro ανέφερε σε ένα ανάρτησή του ότι «μια μεγάλη επίθεση» έλαβε χώρα και κάλεσε τους ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι τους.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας αστυνομικός και ένας φρουρός, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για ομήρους.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό σάιτ Globo, οι ένοπλοι έσπασαν καταστήματα τραπεζών, προκάλεσαν εκρήξεις σε μηχανήματα ΑΤΜ, έβαλαν φωτιές και μπλόκαραν δρόμους για να σταματήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση της αστυνομίας.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι χρησιμοποίησαν ομήρους ως ασπίδες και πυροβόλησαν πολλές φορές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 30 άτομα με κουκούλα συμμετείχαν στην ταυτόχρονη δράση. Κανένας από τους υπόπτους δεν έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής.

