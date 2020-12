Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Λευκού Οίκου που επιμελήθηκε για τελευταία φορά και οι περισσότεροι σχολίασαν ότι φέτος έκανε πιο παραδοσιακές επιλογές.

«Αμερική η όμορφη» είναι το φετινό θέμα της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, ανακοίνωσε μέσω Twitter η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, δημοσιεύοντας βίντεο από τους χώρους του Λευκού Οίκου. Το θέμα είναι εμπνευσμένο από τον κοινό σεβασμό των Αμερικανών για τις παραδόσεις, τις αξίες και την ιστορία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL